Spielabbruch in der C-Klasse 4: Schiedsrichter wähnte sich nach Gewaltandrohung in Gefahr

Von: Jonas Grundmann

Thomas Sievers ist als Spielleiter für die C-Klasse 4 verantwortlich. © jfu

Der Schiedsrichter der C-Klassen-Partie zwischen dem SC Oberhummel II und dem FC Mintraching II brach das Match vorzeitig. Er fühlte sich bedroht.

Oberhummel/Mintraching – Am Wochenende mussten gleich zwei Fußballspiele mit Landkreisbeteiligung abgebrochen werden: Die Bezirksliga-Partie der SpVgg Kammerberg beim FC Aschheim pfiff der Unparteiische nach der Pause nicht mehr an, weil es in der Nähe angefangen hatte zu blitzen. Das C-Klassen-Match des SC Oberhummel II gegen den FC Mintraching II am Samstag beendete der Schiedsrichter ebenfalls vorzeitig – allerdings nicht witterungsbedingt, sondern von sich aus.

So hat Oberhummels Trainer Alessandro Baier die Situation erlebt

„Kurz nach Wiederaufnahme wurde das Spiel durch Unstimmigkeiten mit dem Unparteiischen vorzeitig abgebrochen“, schrieb der SCO auf seiner Instagram-Seite. Der Coach der Hummler Reserve, Alessandro Baier, schilderte auf FT-Anfrage, was aus seiner Sicht genau vorgefallen war. Begonnen habe alles mit einem Einwurf der Mintrachinger: „Der Gegner hat angetäuscht, unseren Spieler aus einem Meter abzuwerfen.“ Daraufhin habe der Referee dem Gästespieler eine klare Ansage gemacht: „Noch mal sowas, und du bist raus!“ Kurze Zeit später habe der Mintrachinger erneut für Unruhe auf dem Feld gesorgt – der Schiedsrichter verhängte eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe gegen ihn. Im Zuge dessen wurde ein weiterer Spieler des FCM ebenfalls für zehn Minuten runtergestellt.

Alessandro Baier coacht die Reserve des SC Oberhummel. © Fupa

„Dann hat ein Mintrachinger dem Unparteiischen den Ball aus der Hand geschlagen und dafür die Rote Karte bekommen“, berichtete der Trainer der SCO-Reserve. Dies sei dem Schiedsrichter dann zu viel geworden, sodass er die Partie abbrach. Baier hegt im Nachhinein keinen Groll gegen den Kontrahenten, lediglich die Aktion, für die der FCM-Akteur auch Rot bekommen hatte, sei daneben gewesen.

Spielleiter Thomas Sievers geht von einer Wertung für den SCO aus – Mintraching will sich nicht äußern

Der Unparteiische hat Thomas Sievers, Spielleiter der C-Klasse 4, die Vorfälle bereits geschildert. Demnach habe sich der Referee nach Gewaltandrohungen der Mintrachinger in Gefahr gewähnt und die Begegnung daher vorzeitig beendet. Mit Iris Spitaler, die das Match der Oberhummler Ersten gegen den TSV Au II im Anschluss an das abgebrochene Spiel leitete, habe eine weitere Schiedsrichterin das Geschehen beobachtet. Der Funktionär geht davon aus, dass die Begegnung zugunsten des SC Oberhummel II gewertet wird. Er hat die Mintrachinger bisher nicht für eine Stellungnahme erreichen können.

Der Trainer der FCM-Reserve, Samed Demir, wollte sich nicht zu den Vorkommnissen äußern, wie Abteilungsleiter Maciej Matras mitteilte. Letzterer war selbst nicht vor Ort und konnte daher nur wiedergeben, was ihm das Mintrachinger Lager erzählt hatte. „Der Spieler, der Rot bekommen hatte, hat sich dann etwas aufgeführt. Dem Schiedsrichter wurde es dann zu bunt, und er brach die Partie ab“, beschrieb der FCM-Fußballchef die unschöne Situation. VON JONAS GRUNDMANN