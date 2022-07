75 Jahre SV Hohenkammer: Spielabbruch, weil dem Ball die Luft ausging

Von: Nico Bauer

Bei einem Pokalturnier im Jahr 1949 hatten die Kammerer Fußballer einen ihrer ersten Einsätze. © Archiv

Erst wollten ein paar junge Männer bloß etwas Freude kurz nach Kriegsende haben. Doch dann lautete das Ziel, dem die ganze Welt erobernden Fußballsport im Glonntal eine Heimat zu geben.

Hohenkammer – Diese beiden Vorhaben hat der 1947 gegründete SV Hohenkammer umgesetzt – und nicht nur die: Der mehr als 600 Mitglieder starke Sportverein ist heute als 75 Jahre junger Club eine tragende Säule in der Ortschaft.

Vielleicht ist der SVH nun, ein dreivierteltes Jahrhundert nach seiner Gründung, wichtiger denn je für Hohenkammer. Ein Beispiel: Die „V-Heim“ genannte Sportgaststätte wird vom Verein ehrenamtlich betrieben und ist aktuell die einzige Gastronomie im Ort, wo sich Vereine, Gruppen oder Institutionen treffen können.

Gründung klappte erst im zweiten Anlauf

Im Mai 1947 gab es im Zentrum der Ortschaft noch das Gasthaus „Alte Post“, in dem sich 30 Personen zur Gründung des Vereins trafen. Diese Herrschaften hatten nach dem Zweiten Weltkrieg das Problem, dass Gruppenbildungen mit mehr als fünf Personen verboten waren. Am 15. Juni 1947 gab es dann aber im zweiten Anlauf die Gründungsversammlung des „SVH – Sportverein Hohenkammer“. Der Club umfasste 32 aktive und 20 passive Mitglieder, die nach 14 Tagen Probezeit auch in den Bayerischen Landessport-Verband aufgenommen wurden.

Der SV Hohenkammer musste sich mit seinem Sportbetrieb großen Herausforderungen stellen. Als Sportplatz pachtete man die „Gmoa“ (Gemeindeweideplatz) und ein paar Zentner Mehl wurden gegen den ersten Ball eingetaucht. Für die Kleidung der Spieler wurde vieles verwendet: von Bettlaken bis zu alten Nazi-Fahnen. Das erste Spiel bestritt der SVH gegen Reichertshausen – und Spiel zwei musste abgebrochen werden. Der Grund: Nach einem Pressschlag gab der Ball den Geist auf und einen Ersatzball hatte der junge Verein nicht.

Der Sportplatz des SV Hohenkammer. © SVH

Bei der ersten Jahreshauptversammlung hatte der Verein 1948 105 Mitglieder und 1348,28 Reichsmark Vermögen. Davon blieben nach der Währungsreform 7,82 D-Mark übrig. Im Spielbetrieb startete der SVH erst im Kreis Pfaffenhofen und wechselte 1960 in die Spielgruppe Freising. 1978 stellte der SV Hohenkammer dann den Neubau des Sportheims fertig.

Zum 50-jährigen Bestehen gelang den Fußballern erstmals in der Vereinsgeschichte der Aufstieg in die A-Klasse (heute Kreisliga). Und nun, 25 Jahre später, hat man den Aufstieg von der B- in die A-Klasse geschafft. Die Feierlichkeiten dieses Wochenendes hat sich der Verein verdient, denn mit Zusammenhalt und Treue hat der SV Hohenkammer auch Corona gut überstanden.

Fünf Sportarten im Angebot

Und so präsentiert man sich als größter Verein der Gemeinde, der mit den Sparten Fußball, Fitness, Skiclub, Stockschützen und Tischtennis ein beeindruckendes Angebot hat. Das nächste Ziel der Hohenkammerer Sportler ist es nun, bald die Schallgrenze der 700 Mitglieder zu knacken.