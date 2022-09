Spielabsage gegen Vatanspor - Moosburg dank drei Punkten am grünen Tisch an der Spitze

Gegner gut im Griff: Der SV Vötting (mit Daniel Hesse) ist noch ohne Punktverlust in dieser Saison. Foto: lehmann © lehmann

Der FC Moosburg muss im Fernduell mit dem SV Vötting um die Tabellenführung in der Kreisklasse gegen den starken Aufsteiger aus Mauern ran.

Landkreis – Die beiden verlustpunktfreien Teams an der Tabellenspitze der Kreisklasse sind sich beim Fernduell an diesem Sonntag ganz nah. Gerade einmal 6,4 Kilometer trennen den FC Moosburg und den SV Vötting bei ihren Auswärtsaufgaben. Der Tabellenführer aus der Dreirosenstadt muss (15 Uhr) beim starken Aufsteiger in Mauern ran, zeitgleich ist Verfolger Vötting beim SV Hörgertshausen zu Gast.

Von der Papierform her haben die Moosburger die schwerere Aufgabe. Mauern verbuchte einen tollen Saisonstart mit drei Siegen gegen Paunzhausen, Kirchdorf und Vatanspor, steht derzeit auf Rang vier. Vergangenen Sonntag kassierte das Team von Trainer Georg Pfüller eine 3:4-Niederlage gegen den SV Marzling. Ein ungewohntes Gefühl für den Aufsteiger, der saisonübergreifend seit mehr als eineinhalb Jahren kein Ligaspiel mehr verloren hatte. „Ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft gerade an dieser ersten Niederlage nach so langer Zeit weiter wachsen wird“, glaubt der Trainer: „Wir wollen Sonntag etwas mutiger agieren als gegen Marzling und näher an den Gegnern dran sein. Gegen eine Topmannschaft wie Moosburg wird es sicher nicht einfach, aber wir werden eine gute Elf auf dem Platz haben und gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen.“ Pfüller selbst wird am Sonntag nicht an der Seitenlinie stehen, er genießt seinen wohlverdienten Urlaub.

„Mauern freut sich schon seit Wochen auf das Spiel gegen uns und wird uns sicher alles abverlangen“, meint FCM-Sportleiter Philipp Reiter. Sein Team geht gut erholt ans Werk, vergangene Woche wurde das Match gegen Vatanspor abgesagt. Die Punkte kassierte der Tabellenführer trotzdem, denn Vatanspor konnte die für eine Verlegung erforderlichen Unterlagen nicht beibringen – so wurde die Partie am grünen Tisch mit 2:0 für Moosburg gewertet. Der FC hat damit genauso zwölf Punkte auf dem Konto wie Vötting, das vergangene Woche den TSV Nandlstadt in einem hektischen Spiel verdient mit 3:1 bezwang. Dabei konnte sich Trainer Maximilian Peschek auf eine konzentrierte und engagierte Abwehrleistung seiner Mannschaft verlassen. Dazu lieferten mit Daniel Busch und Jonas Sittenauer die beiden Torschützen vom Dienst zuverlässig ab und sorgten so früh für klare Verhältnisse.

Grund zur Euphorie sieht Peschek aufgrund des makellosen Saisonstarts aber nicht. Zumal mit dem Gastspiel in Hörgertshausen eine unangenehme Aufgabe wartet. Vergangene Saison kassierte Vötting dort eine 2:4-Schlappe und auch im Rückspiel reichte es nur zu einem 2:2. In dieser Spielzeit war der Start der Hörgertshausener durchwachsen, doch vergangene Woche gelang mit dem 4:1 in Au die Überraschung des Spieltages. „Das war ein schöner Befreiungsschlag, die Auer hatten zwar mehr vom Spiel, aber in der Summe hatten wir die besseren Chancen und haben verdient gewonnen. Wir hatten einen sehr guten Torwart und die stabilste Abwehrleistung in dieser Saison“, freute sich Spielertrainer Sebastian Liegert, der selbst zwei Tore zum Sieg beisteuerte. Hörgertshausen scheint also gerade rechtzeitig in Form gekommen, um gegen Vötting die nächste Überraschung zu schaffen. (Sepp Fuchs)