Spitzenreiter ASV Dachau empfängt die SpVgg Kammerberg: Wiedersehen mit Bonusspiel-Charakter

Benjamin Hofmann (rechts in blau) ist einer der vielen Akteure, der schon für die Gegenseite aufgelaufen ist. © Lehmann

Beim Duell des ASV Dachau gegen die SpVgg Kammerberg treffen viele bekannte Gesichter aufeinander. Die SpVgg sieht die Partie gegen den Spitzenreiter als Bonus.

Kammerberg – Kooperationen sind in einigen Sportarten wie beispielsweise im Eishockey gang und gäbe. Auch im Fußball gibt es Clubs, die ihre Spieler bei anderen Vereinen „parken“, damit diese dort Spielpraxis sammeln können. Auf den ersten Blick haben auch der ASV Dachau und die SpVgg Kammerberg solch eine Beziehung – doch dass einige Fußballer und auch die Trainer schon für die andere Seite aktiv waren, hat persönliche Gründe. Am Dienstagabend kommt es nun in Dachau zum direkten Duell der beiden Bezirksligisten. Anpfiff ist um 18 Uhr (Stadion).

ASV Dachau dominiert unter Trainer Haupt die Bezirksliga Nord

ASV-Coach Manuel Haupt startete seine Trainerkarriere in Kammerberg und betreute das SpVgg-Team von 2015 bis 2019. Damals lotste er Tim Bürchner vom ASV Dachau zur Spielvereinigung. Doch dieser Wechsel war reiner Zufall. „Ich kannte Tim nicht persönlich, habe aber die Situation bei den anderen Vereinen beobachtet. Und er war ein interessanter Spieler“, sagte Haupt. Seit Sommer 2021 sind beide bei den Dachauern – und dort sehr erfolgreich. Der Absteiger dominiert die Bezirksliga Nord, auch wenn er nach Zählern knapp hinter dem TSV Jetzendorf liegt. Da der ASV jedoch aktuell noch drei Spiele weniger bestritten hat, hat das Team einen deutlich besseren Punkteschnitt. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Koston sieht Partie als Bonusspiel: „Der ASV hat 15,16 Leute auf hohem Bezirksliga-Niveau“

Die Haupt-Elf kassierte mit Abstand die wenigsten Gegentore und hat trotz der weniger absolvierten Partien vier Treffer mehr erzielt als der TSV Jetzendorf, der die zweitbeste Offensive der Liga stellt. Dass Maximilian Bergner und Philipp Schmidt für das Spiel gegen Kammerberg ausfallen, würde die meisten Teams hart treffen – nicht so den ASV. Das weiß auch Matthias Koston, der Trainer der Kammerberger: „Der ASV Dachau hat nicht nur elf gute Spieler, sondern 15, 16 Leute auf hohem Bezirksliga-Niveau.“

Er ging den anderen Weg – von Dachau nach Kammerberg. Und er ist bestens vernetzt: Dass Co-Spielertrainer Benjamin Hofmann, Patrick Sturm und Niklas Kiermeier, alle Ex-Dachauer, für die Spielvereinigung auflaufen, ist Kostons Verdienst. Vor allem Kiermeier glänzt aktuell: Der Mittelfeldakteur erzielte seit der Winterpause sieben Tore in vier Spielen – drei davon gewann Kammerberg. Dennoch steckt die SpVgg auf einem Abstiegsrelegationsplatz fest. „Das wollen wir ändern. Wir werden alles geben, sehen die Partie allerdings als Bonusspiel. Punkten müssen wir gegen die direkten Konkurrenten“, sagt Koston. stm

