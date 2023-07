Frischer Wind bei der SpVgg Attenkirchen: Neues Trainerduo und viele Talente

Michael Huber (31) ist der neue Trainer des A-Klassisten. © FuPa

Mit einem neuen Trainerteam und vielen Neuzugängen starten die Fußballer der SpVgg Attenkirchen in die Saison der A-Klasse 6.

Attenkirchen – Wichtigste Personalie: Vom TV Meilenhofen aus dem Mainburger Raum kommt Michael Huber zur SpVgg. Für den 31-Jährigen ist das Engagement in Attenkirchen das Debüt als Chefcoach.

Bisher hatte Huber bei seinem Ex-Verein als spielender Co-Trainer Erfahrungen in diesem Metier gesammelt. Davor hatte er bis zur Saison 2021/22 viele Jahre beim TSV Au gespielt, er kennt den Fußball im Landkreis daher sehr gut. Unterstützung bekommt er vom neuen Co-Trainer Bernhard Ziegltrum: Der 24-Jährige wechselt vom SV Oberhaindlfing nach Attenkirchen. Generell könnten beide auch als Fußballer eingreifen, sagt Sportleiter Alexander Thalhammer.

Lieber würden die Attenkirchener aber den vielen Talenten im Kader eine Chance geben, denn aus dem eigenen Nachwuchs steigen jede Menge Akteure in den Männerbereich auf: Hannes Bous, Matthias Kiermeier, Joel Dokou, Benjamin Primbs, Maximilian Westermeier und Simon Sänger wollen sich in der A-Klasse etablieren. Mit Attila Pakozdi (SGT Istanbul Moosburg), Alexandru Frinea (SVA Palzing) und Andreas Woltz (vereinslos) kommen auch externe Spieler dazu. Nicht mehr Teil der Mannschaft sind Vitus Linseisen (pausiert), Manfred Wendrich (SpVgg Mauern), Matthias Asen (Karriereende) sowie Christian Hobmeier (neuer Trainer der SpVgg-Frauen).

Ein so großer Umbruch sei eigentlich nicht geplant gewesen, sagt Thalhammer. „Aber dadurch bekommen wir frischen Wind rein, das ist ja auch nicht schlecht.“ Die Vorbereitung lief ganz gut an, die Trainingsbeteiligung lag im oberen Bereich. Dass die ersten Saisonspiele als Findungsphase herhalten werden, ist dem Sportleiter klar. „Deshalb sehe ich uns auch nicht in der Favoritenrolle. Doch bei uns herrscht Aufbruchstimmung, ich hoffe auf eine gute Runde.“ (hz)