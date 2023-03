SpVgg Attenkirchen unterliegt zum Jahresauftakt: Klar besser, aber torlos

An sich selbst gescheitert sind die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen. Im ersten Spiel nach der Winterpause waren sie das deutlich bessere Team.

Attenkirchen – Umso bitterer war die 0:2 (0:0)-Niederlage bei der Spielgemeinschaft des TSV Otterfing und des TuS Holzkirchen.

Schon in der ersten Halbzeit war die SpVgg klar überlegen, brachte jedoch die Kugel trotz mehrerer Alleingänge und Schüsse aus nah und fern nicht über die Linie. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie deutlich ruppiger. „Wir haben den Kampf angenommen. Damit bin ich sehr zufrieden“, betonte Trainer Alex Urban. Doch kurz vor Schluss kassierten die Attenkirchenerinnen aus abseitsverdächtiger Position durch einen Abstauber das 0:1 (80.). Danach wurde die Bezirksliga-Begegnung noch hektischer – und nach einem schlecht geklärten Freistoß landete der Ball zum entscheidenden 0:2 im Kasten der SpVgg (87.).

„So ein Spiel darf man einfach nicht verlieren“, bedauerte Coach Urban. Nun soll es am kommenden Samstag im Match beim FC Schwaig endlich zum ersten Saisonsieg reichen. Die Grundlage dafür will die Mannschaft unter der Woche in den Trainingseinheiten legen. Als zusätzliche Teambuilding-Maßnahme ging’s gemeinsam zur Champions-League-Partie der Bayern-Frauen gegen Arsenal. fk

Otterfing/Holzkirchen – Attenkirchen 2:0 (0:0)

Aufstellung: Schreiner – Aumann, Nieder, Lobmeier (27. Sachsenhauser), Humplmaier,

Albrecht (27. Festner), A. Linseisen, Meister, Böhlmann, V. Kiermeier – E. Lachner (27. Bauer).

Tore: 1:0 Paulus (80.), 2:0 Junge (87.).

Gelbe Karten: Aumann, Lobmeier, Sachsenhauser.

Schiedsrichter: Bernhard Gruber.

Zuschauer: 35.