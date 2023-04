SpVgg Attenkirchen geht gegen DJK Otting unter: „Man kann verlieren, aber nicht so“

0:9-Heimklatsche

Die Fußballfrauen der SpVgg Attenkirchen hatten im Heimspiel gegen die DJK Otting nicht den Hauch einer Chance. 0:9 hieß es am Ende.

Attenkirchen – Negativrekord für die Fußballfrauen der SpVgg Attenkirchen: Beim 0:9 (0:3) gegen den Tabellenführer Otting kassierte man die höchste Niederlage seit Gründung des Damenteams.

Die Gäste waren von Beginn an in allen Bereichen überlegen. Durch die starke, gegnerische Offensive kamen die Attenkirchenerinnen selten aus der eigenen Hälfte heraus. Und auch an der Konzentration mangelte es, weshalb man mit dem 3:0 (2., 19., 34.) zur Pause noch gut bedient war.

Kurz nach dem Wiederanpfiff war dann jegliche Hoffnung auf ein Comeback dahin. Nach einem missglückten Rückpass in den Lauf des Gegners und einem Elfmeter stand es 5:0 (46., 47.) für die DJK. Das Traumtor des Tages war eine direkt verwandelte Ecke. Nachdem die Gastgebe-rinnen kaum noch Gegenwehr zeigten, lautete der Endstand schließlich 0:9 (57., 60., 79., 81.). „Man kann verlieren, aber nicht so.“, ärgerte sich Trainer Alex Urban. Zum nächsten Spiel gegen die SG Fridolfing/Laufen reist sein Team gemeinsam mit den Fans per Bus an. „Dort müssen wir auf drei Punkte spielen, um endlich aus diesem Loch rauszukommen.“ FRANZISKA KUGLER

SpVgg Attenkirchen – DJK Otting 0:9 (0:3).

Aufstellung: Schreiner – Lobmeier (31. Albrecht), Nieder, A. Festner (31. Würzinger) – Aumann, Linseisen, Humplmaier, L. Festner – Lachner, Meister, Kaindl.

Tore: 0:1 A. Festner (2./ET), 0:2 Gradl (19.), 0:3 Neumeier (34.), 0:4 Gradl (46.), 0:5 Lehner (47.), 0:6 Kurz (57.), 0:7 Kurz (60.), 0:8 Mayer (79.), 0:9 Valerius (81.).

Schiedsrichter: Conner Scholze.

Zuschauer: 30.

