SpVgg Attenkirchen besiegt Aßling in unterhaltsamer Partie: Dreimal Kaindl, zweimal Kiermeier

In einer unterhaltsamen Partie mit vielen Toren hatte am Ende Gastgeber SpVgg Attenkirchen die Nase vorne.

Attenkirchen – Mit dem 5:3 (2:1)-Sieg gegen den TSV 1932 Aßling sicherten sich die SpVgg-Mädels außerdem den vorzeitigen Klassenerhalt in der Bezirksliga.

Ohne Torfrau, aber dafür mit drei neuen Spielerinnen startete Attenkirchen in die Partie. Und die Gastgeberinnen setzten auch das erste Ausrufezeichen: Nach einem abgefangenen Rückpass markierte Veronika Kaindl das 1:0 (19.). Nach einem Eckstoß vollstreckte Aßling per Kopf zum 1:1 (33.) – doch die Attenkirchener Frauen gingen dank Kaindl (39.) mit einer 2:1-Führung in die Pause.

Und in dieser Abfolge ging es weiter: Dem Ausgleich des TSV zum 2:2 (48.) setzte abermals Kaindl ihren dritten Treffer des Tages entgegen (62.). Aßlings Topstürmerin Sandra Funkenhauser hielt ihr Team mit dem Alleingang zum 3:3 (65.) zwar im Spiel, aber dann machte Verena Kiermeier endgültig den Sack zu: Per Foulelfmeter (73.) sowie kurz vor Schluss mit einem direkt verwandelten Freistoß (87.) sicherte sie ihrer Truppe die drei wichtigen Punkte.

„Die Mannschaft hat das sehr gut gemacht“, freute sich SpVgg-Coach Alex Urban, der nächsten Samstag (18 Uhr) in Neubeuern mit einem schlagkräftigen Gegner rechnet.

SpVgg Attenkirchen – TSV 1932 Aßling 5:3 (2:1)

Aufstellung: Würzinger – Lobmeier, A. Kiermeier, Kolb – A. Festner (46. Kugler/60. Förg), Burger, L. Festner, A. Linseisen (46. V. Linseisen), J. Lachner (46. Bachner) – V. Kiermeier, Kaindl.

Tore: 1:0 Kaindl (19.), 1:1 Riedl (33.), 2:1 Kaindl (39.), 2:2 Funkenhauser (48.), 3:2 Kaindl (62.), 3:3 Funkenhauser (65.), 4:3 V. Kiermeier (73./FE), 5:3

V. Kiermeier (87.).

Schiedsrichter: Tolga Aydin

(TSV Nandlstadt).

Zuschauer: 20.