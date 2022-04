SpVgg Attenkirchen: Schlappe ohne etatmäßige Torhüterin - Lachner nach Tor verletzt ausgewechselt

Teilen

Im Spiel nach vorne ging bei den SpVgg-Mädels um Verena Kiermeier (am Ball) zu wenig zusammen. © Michalek

Die Frauen der SpVgg Attenkirchen unterliegen in der Bezirksliga der SG TSV 66 Polling/FC Mühldorf. „Wir müssen neue Trainingsreize setzen“, sagt Trainer Urban.

Attenkirchen – Technisch und spielerisch zu schwach präsentierten sich die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen am Samstag gegen die (SG) TSV 66 Polling/FC Mühldorf. Sie unterlagen verdientermaßen mit 1:3 (1:1).

Die SpVgg kam schlecht ins Spiel und lag nach einem Alleingang prompt mit 0:1 zurück (5.). Nach einem Schnittstellenpass konnte Eva Lachner zum 1:1 ausgleichen (12.), sie musste aber kurz darauf verletzungsbedingt den Rasen verlassen. Wegen der Rotsperre von Torhüterin Anna Schreiner stand Stürmerin Veronika Kaindl zwischen den Pfosten, nach vorne ging wenig. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Urban: „Wir müssen neue Trainingsreize setzen“ - Bezirkspokal-Halbfinale am Ostermontag

Nachdem in Halbzeit zwei Katharina Bauer den Platz im Tor übernommen hatte, wollten die Attenkirchenerinnen in der Offensive Akzente setzen. Doch die Gäste waren das bessere Team auf dem Platz und stellten nach zwei schönen Angriffen auf 3:1 (48./55.). Die SpVgg-Damen erspielten sich im Anschluss zwar mehrere Chancen, aber für einen Punkt sollte es trotzdem nicht mehr reichen. „Wir müssen neue Trainingsreize setzten“, sagt Trainer Alex Urban, dessen Truppe am Ostermontag (Anpfiff: 16 Uhr) im Bezirkspokal-Halbfinale zu Hause gegen den SV Untermenzing zu alter Stärke und in die Erfolgsspur zurückfinden will. VON FRANZISKA KUGLER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

SpVgg Attenkirchen – Polling/Mühldorf 1:3 (1:1)

Aufstellung: Kaindl – A. Kiermeier, Lobmeier (46. Förg), Ziegltrum (46. Bauer) – Festner, A. Linseisen, Nieder, Humplmaier, Aumann (46. J. Lachner) – V. Kiermeier,

E. Lachner (15. Betzenbichler).

Tore: 0:1 Laggerbauer (5.), 1:1

E. Lachner (12.), 1:2 Ludwig (48.), 1:3 Ramizi (55.).

Gelbe Karte: Förg.

Schiedsrichter: Andy Löffler (SV Langenbach).

Zuschauer: 50.