Attenkirchen ohne Fortune: Bezirksliga-Fußballerinnen verlieren nächstes Topspiel

Nur der Anschlusstreffer: Verena Kiermeier (l.) und die SpVgg-Mädels konnten das Spitzenspiel nicht mehr drehen. © Michalek

Es war wie so oft im bisherigen Saisonverlauf: Auch beim Spitzenteam der SG FFC 07 Bad Aibling/TSV Hohenthann-Beyharting fehlte den Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen das nötige Quäntchen Glück.

Attenkirchen – Abermals konnten sie keine Punkte mit nach Hause nehmen. Endstand: 2:1 (1:0) für die Spielgemeinschaft.

In der ersten Hälfte waren die Gastgeberinnen das bessere Team. Nach einem traumhaften Schuss aus 20 Metern lagen die SG-Frauen deshalb verdient mit 1:0 in Führung (25.). Doch Attenkirchens Torhüterin Rebecca Albrecht präsentierte sich stark: Sie parierte unter anderem einen Foulelfmeter und hielt damit ihre Mannschaft im Spiel.

Nachdem die SpVgg in der Halbzeit taktische Umstellungen vorgenommen hatte, war es eine Partie auf Augenhöhe. Trotzdem erhöhte die SG in der 47. Minute aus spitzem Winkel auf 2:0. Attenkirchen gab sich jedoch nicht geschlagen: Verena Kiermeier brachte ihr Team nach einem feinen Pass von Victoria Humplmaier wieder ran (69.). Insgesamt fehlte aber die letzte Konsequenz vor dem Tor. „Wir belohnen uns aktuell nicht“, bedauert Trainer Alexander Urban, der in den beiden Wochen bis zur nächsten Partie weiter am Pass- und Kombinationsspiel arbeiten will. (Franziska Kugler)

Bad Aibling/Hohenthann-Beyharting – SpVgg Attenkirchen 2:1 (1:0)

Aufstellung: Albrecht – Lobmeier, Linseisen (30. J. Lachner),

Betzenbichler – Würzinger

(39. A. Festner), Böhlmann, Humplmaier, Meister (53. Förg), L. Festner – Kiermeier, E. Lachner.

Tore: 1:0 Bischoff (25.), 2:0 Akpara (47.), 2:1 Kiermeier (69.).

Gelbe Karte: Böhlmann, Betzenbichler.

Schiedsrichter: Simon Lang (SV 1950 Pang).

Zuschauer: 50.