SpVgg Attenkirchen: Sieg trotz Platzverweis gegen Torhüterin Schreiner

Teilen

Die Frauen der SpVgg Attenkirchen (rot) feiern gegen den TSV Eiselfing einen knappen Auswärtssieg. © Michalek

Die Bezirksliga-Frauen der SpVgg Attenkirchen beweisen Moral und siegen knapp gegen den TSV Grafing trotz 20-minütiger Unterzahl.

Grafing/Attenkirchen – Es war ein kurioses Spiel mit dem besseren Ende für die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen. Trotz spielerisch durchwachsener Leistung und eines Platzverweises für Torfrau Anna Schreiner reichte es für einen knappen 3:2 (2:1)-Erfolg beim Bezirksliga-Tabellenvorletzten TSV Grafing.

SpVgg Attenkirchen: Verena Kiermeier glänzt mit Doppelpack

Die Gäste aus Attenkirchen legten einen Traumstart hin: Stürmerin Verena Kiermeier sorgte mit einem Schuss von der Strafraumkante früh für die 1:0-Führung (5.). „Doch im Anschluss haben wir um den Ausgleich gebettelt“, berichtet SpVgg-Coach Alex Urban. Folglich musste seine Truppe kurz darauf den Ausgleichstreffer hinnehmen (17.). Doch die Attenkirchenerinnen fanden zurück in die Partie: Nach einem Foul im Sechzehner an Verena Kiermeier verwandelte diese den fälligen Elfmeter zum 2:1 (37.). (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

SpVgg Attenkirchen: Torhüterin Schreiner kassiert Rot - Lachner entscheidet die Partie in Unterzahl

In der zweiten Hälfte blieb es eine enge Kiste: Nach einem Handspiel außerhalb des Sechzehners wurde Torhüterin Anna Schreiner in der 72. Minute mit Rot des Platzes verwiesen. Doch die SpVgg-Mädels ließen sich davon nicht beirren: Eva Lachner machte mit ihrem 3:1 (81.) den Sack zu. Auch der direkt verwandelte Freistoß der Grafinger Damen zum 2:3 (86.) änderte nichts mehr am Sieg der Attenkirchenerinnen.

„Ich bin zwar vom kämpferischen Einsatz sehr begeistert, aber spielerisch müssen wir uns nächstes Wochenende massiv steigern“, sagt Urban, der für das Heimspiel am Samstag (18 Uhr) gegen Polling/Mühldorf die Torwartposition neu besetzen muss. fk

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

TSV Grafing – SpVgg Attenkirchen 2:3 (1:2)

Aufstellung: Schreiner – Lobmeier, Nieder, Hüther (34. I. Linseisen) – J. Lachner (21. Förg),

V. Linseisen, Böhlmann, A. Linseisen, Festner – V. Kiermeier,

E. Lachner (25. A. Kiermeier).

Tore: 0:1 V. Kiermeier (5.), 1:1 Franziska Wieser (17.), 1:2 V. Kiermeier (37./FE), 1:3 E. Lachner (81.), 2:3 Hüttemann (86.).

Rote Karte: Schreiner (72./Handspiel außerhalb des Strafraums).

Schiedsrichter: Turhan Cay

(TSV Soyen).

Zuschauer: 27.