SpVgg Kammerberg auf Rekordjagd - Palzinger Abschiedsvorstellung

Mit einem Sieg egalisiert die SpVgg Kammerberg ihre beste Saison der Vereinsgeschichte. © Dieter Metzler

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Nord hat die SpVgg Kammerberg ein Ziel vor Augen. Gewinnt sie ihr Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den VfB Eichstätt II, werden sie die beste Platzierung ihrer Vereinsgeschichte egalisieren.

Landkreis Freising – Der SVA Palzing verabschiedet sich zeitgleich mit dem Heimspiel gegen den SV Nord Lerchenau in die Kreisliga. Der BC Attaching hat den Klassenerhalt seit einer Woche in der Tasche und kann um 13 Uhr beim SV Untermenzing befreit aufspielen.

Vor dem vergangenen Spieltag war für die Attachinger ein Alles-oder-Nichts-Spiel beim SV Untermenzing möglich. Da der BCA sein Heimspiel gegen Meister Pfaffenhofen allerdings souverän mit 3:1 gewann, beträgt der Vorsprung vor der letzten Saisonpartie sechs Punkte. „Wir können ganz locker ins Spiel gehen“, sagt Trainer Enes Mehmedovic. Dies äußert sich in der Aufstellung. Domenic Hörmann und Lukas Hübner haben sich kurzfristig in den Urlaub verabschiedet. „Das hätten sie nicht gemacht, wenn es noch um etwas gegangenen wäre“, so der Coach. Da auch für den Gegner nichts mehr auf dem Spiel steht, wird Mehmedovic rotieren. Wettbewerbsverzerrung muss er sich jedenfalls nicht vorwerfen lassen, denn der Gegner wird die Runde auf jeden Fall auf dem Abstiegsrelegationsplatz beenden – und in den Entscheidungsspielen womöglich auf den Nachbarn SV Waldeck-Obermenzing treffen.

Gianluca Dello Buono hofft auf einen versöhnlichen Abschied aus der Bezirksliga. © Fupa

Der SVA Palzing hat in der vergangenen Saison den Klassenerhalt über die Relegation geschafft. In dieser Saison hätte der Club aus dem Ampertal alles dafür gegeben, wieder in die nervenaufreibenden Relegationsspiele gehen zu dürfen. Dafür hätten die Palzinger allerdings mindestens 32 Punkte gebraucht – doppelt so viele, wie sie vor dem Saisonfinale auf dem Konto haben. „Wir wollen die Saison mit einem positiven Erlebnis beenden“, sagt Trainer Gianluca Dello Buono vor dem Spiel gegen den SV Nord. Im Hinspiel kassierte der SVA seine höchste Saisonniederlage. Beim 0:7 auf dem Kunstrasenplatz der Münchner war das Schlusslicht absolut chancenlos. „Ich sehe das Spiel schon als Vorbereitung auf die neue Saison. Denn die Kreisliga wird nicht einfach.“ Der Trainer gibt zu, dass auch er nach einer anstrengenden Saison „die Batterie wieder aufladen muss“. Er hofft, dass seine Akteure aber noch einmal alles aus sich herausholen. Nicht zuletzt, um fließend in die Saisonabschlussfeier übergehen zu können. „Es wäre schön, wenn nach dem Abpfiff gute Stimmung wäre – und wir nicht das ein oder andere Getränk dafür brauchen würden“, so der SVA-Coach.

Matthias Koston will die beste BZL-Saison der Kammerberger aufstellen. © Verein

In Kammerberg steht mehr auf dem Spiel. „Wir wollen den dritten Platz verteidigen, haben aber ein ganz schweres Spiel vor der Brust“, sagt Spielertrainer Matthias Koston. Die vergangenen Duelle waren intensiv. Die Regionalliga-Reserve aus Eichstätt ist immer für eine Überraschung gut. Die Kammerberger wollen noch einmal das zeigen, was sie zu einer der besten Mannschaften dieser Saison gemacht hat. Bei einem Remis haben sie die nach Punkten beste Saison der Bezirksliga-Historie erreicht. Um die beste Platzierung – Rang drei aus der Spielzeit 2017/18 – zu egalisieren, müssen sie den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den FC Schwabing ins Ziel bringen. Dass das beste Rückrundenteam der Liga in Rohrbach Punkten liegen lässt, ist bei der aktuellen Form unwahrscheinlich. Kammerberg wird also auf Sieg spielen. Patrick Sturm und Niklas Kiermeier werden die Partie gegen Eichstätt verpassen, beide haben sich in den Urlaub verabschiedet. Daniel Seybold und Jonas Grundmann kehren gegenüber dem 4:2-Erfolg vor einer Woche bei Fatih Ingolstadt in den Kader zurück. Holt die SpVgg ihren 19. Saisonsieg, steigt die gute Laune vor der großen Saisonabschlussfeier der Kammerberger am Sonntag.