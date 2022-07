SpVgg Kammerberg mit Steigerung in Halbzeit zwei - Chancenwucher beim BC Attaching

Teilen

Nächstes Wochenende wird es ernst für den BC Attaching um Sebastian Aigner (schwarz, im Zweikampf) und Domenic Hörmann (l.). © Lehmann

Die SpVgg Kammerberg und der BC Attaching absolvierten ihre letzten Testspiele vor dem Bezirksliga-Start - mit unterschiedlichem Erfolg.

Im Duell zweier befreundeter Trainer hat die SpVgg Kammerberg beim SV Raisting mit 0:1 verloren. Trotz der Niederlage eine Woche vor dem Bezirksliga-Start sprach Matthias Koston, Spielertrainer der SpVgg, von einem „sehr guten abschließenden Test“.

Koston mit erster Halbzeit unzufrieden: „War eher wie beim Tennisspielen“

Koston (31) und Raistings Spielertrainer Johannes Franz (27) kennen sich vom gemeinsamen Trainer-Lehrgang. „Wir waren Zimmernachbarn und verstehen uns gut“, erzählte der Kammerberger. Bereits in der vergangenen Winterpause hatten beide Teams getestet. Damals endete das Duell 2:2. Dieses Mal hatte der SVR in einer hektischen ersten Halbzeit Feldvorteile und bessere Chancen – Tore fielen vor der Halbzeitpause aber nicht. „Es war nicht schön anzuschauen und war eher wie beim Tennisspielen, weil die Bälle direkt zurückgekommen sind“, so Koston.

Nach dem Seitenwechsel agierten beide Teams kontrollierter. „Wir haben uns im Passspiel gesteigert. Auch längere Pässe sind zum Mitspieler gekommen. Und wir haben uns an Sachen gehalten, die wir besprochen haben“, sagte Koston. Allerdings erlaubten sich die Kammerberger „drei brutale Ballverluste“, von denen einer zum einzigen Treffer des Tages durch Timmy Greif (66.) führte. stm

Mehmedovic beklagt schlechte Chancenverwertung: „Habe acht Hundertprozentige gezählt“

Bezirksliga-Aufsteiger BC Attaching hat in seinem letzten Test gegen den FC Alte Haide einen 3:2-Sieg eingefahren. BCA-Trainer Enes Mehmedovic sah, wie seine Mannschaft verschwenderisch mit ihren Chancen umging. „Ich habe acht Hundertprozentige gezählt. Wenn es normal läuft, müssen wir 6:0 gewinnen“, sagte Mehmedovic.

Vor dieser Saison tauschten beide Clubs die Spielklasse: Attaching stieg in die Bezirksliga auf, der FC Alte Haide musste nach drei Spielzeiten dort den Gang in die Kreisliga antreten. Im direkten Duell war der BCA das überlegene Team. Mirnes Gurbeta traf in der 14. Minute zur Führung. Neun Minuten später glich Max Rabe, Spielertrainer der Münchner, zum 1:1 aus. Zuvor hatte BCA-Torhüter Hans Gamperl einen Rückpass mit der Hand aufgenommen. Domenic Hörmann sorgte nach einer halben Stunde per Elfmeter für die erneute Führung.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Didier Nguelefack (69.) auf 3:1. Da die Attachinger zu viel liegen ließen und Rabe einen Foulelfmeter zum 3:2 verwandelte (76.), wurde es noch einmal spannend. Am hochverdienten BCA-Sieg konnten die Münchner aber nicht mehr rütteln. „Wie hatten alles im Griff, spielerisch hätten wir es aber in einigen Situationen besser machen können“, so Mehmedovic. stm