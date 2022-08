SpVgg Kammerberg empfängt den BC Attaching: Umgekehrte Vorzeichen vor dem Derby

Ein forscher Aufsteiger: Der BC Attaching will im Landkreis-Derby ungeschlagen bleiben.

Kriegt die SpVgg Kammerberg nach zwei Niederlagen zum Saisonstart die Kurve oder geht der Lauf von Aufsteiger BC Attaching weiter?

Kammerberg/Attaching – Hätte die SpVgg Kammerberg nachden ersten beiden Spieltagen vier Zähler auf dem Konto und der Aufsteiger BC Attaching noch nichts vorzuweisen, wäre dies keine große Überraschung gewesen. Vor dem direkten Duell am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr ist es aber genau andersrum: Die Kammerberger hoffen auf eine Reaktion, während der BCA den nächsten Gegner entnerven möchte.

SpVgg Kammerberg: Schlechte Leistung gegen den SV Dornach aufgearbeitet

Die 0:3-Niederlage beim SV Dornach war mehrere Tage präsent. Immer wieder poppte sie auf im Kopf von SpVgg-Coach Matthias Koston, der sich die Leistung seiner Schützlinge nicht erklären konnte. Die Kammerberger waren zwar auch in der vergangenen Saison nicht das konstanteste Team, doch dieser Einbruch beim SVD kam für Koston komplett unerwartet: „Solche Fehler und so wenig Bereitschaft habe ich selten gehabt.“ In der Trainingseinheit am Montag stand daher die Analyse auf der Agenda. „Wir haben Dornach aufgearbeitet. Ich hoffe auf eine Reaktion gegen Attaching. Denn wenn wir auch nächste Saison in der Bezirksliga spielen wollen, sollten wir gegen die Aufsteiger Punkte holen“, so Koston. Dies ist den Kammerbergern in dieser Saison noch nicht gelungen. Im Gegensatz zum BC Attaching, der mit vier Zählern in zwei Partien Selbstvertrauen getankt hat.

BC Attaching: Chancenverwertung muss besser werden - Urlaubsabsenzen beginnen langsam

Wie groß dieses ist, unterstrich Trainer Enes Mehmedovic nach dem torlosen Remis am Samstag gegen den TSV Rohrbach. „Mit dem Punkt bin ich nicht ganz zufrieden. Ich hätte gerne gewonnen“, so der 40 Jahre alte Trainer. Der Saisonstart des Aufsteigers kann sich dennoch sehen lassen. Der BCA glänzt vor allem in der Defensive – der Mannschaftsteil, der in der Vorbereitung noch Probleme machte, aber in der Aufstiegssaison ein Schlüssel zum Erfolg war. Als einziges Team ligaweit haben die Attachinger noch keinen Gegentreffer kassiert.

Steigern will sich der Aufsteiger im Torabschluss, denn so viele Chancen wie in der Kreisliga bekommt der BCA eine Klasse höher nicht. „Wir haben uns in der vergangenen Saison vielleicht zehn Chancen pro Spiel erspielt. Hier sind es drei, vier. Wir müssen auf jeden Fall konzentrierter im Abschluss werden“, fordert Mehmedovic. Gelingt dies, könnten die Attachinger ihre Serie auf drei Spiele ohne Niederlage ausbauen. Allerdings beginnt schleichend die Urlaubsphase, in der mitunter bis zu sieben Spieler fehlen werden. Sebastian Aigner hat sich vor dem Derby für zwei Spiele verabschiedet. Kapitän Mathias Staudigl fährt mit nach Kammerberg, möchte vor seinem Urlaub aber eigentlich jegliches Verletzungsrisiko vermeiden. „Er wird nicht spielen“, sagt Mehmedovic deshalb. Jasko Hamzagic (Verletzung) und Maximilian Tessner (Krankheit) fallen sicher aus.

Auch Kammerberg geht nicht in Bestbesetzung in die Partie. Die Spielvereinigung muss weiterhin ohne Leander Lask sowie die Knetemann-Brüder Damjan und Darvin auskommen. Von allen anderen Spielern erwartet Trainer Koston eine höhere Bereitschaft als im Spiel gegen Dornach. Und die richtige Einstellung: „Wir dürfen nicht denken, dass wir die Attachinger bespielen können. In dieser Phase sind wir einfach nicht. Wir müssen den Platz umpflügen.“ Es könnte also rumpeln in Kammerberg.