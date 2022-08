Nach Kammerbergs Derbysieg gegen den BC Attaching: SVA Palzing einziges Freisinger Team ohne Punkte

Die Suche nach dem Knotenlöser: Der von Marcel Radlmaier (r.) angeführte SVA Palzing will seine ersten Treffer und Punkte in dieser Saison. © lehmann

Palzing nimmt einen weiteren Anlauf auf die ersten Tore und Punkte. Kammerberg gastiert nach dem ersten Dreier in Manching, Attaching empfängt Aschheim.

Landkreis – In der Spitze scheint die Bezirksliga Nord ausgeglichener geworden zu sein. Kein Team hat nach drei Spieltagen die volle Punktzahl. Von den drei Teams aus dem Landkreis ist keines ganz vorne dabei. Angeführt wird das Trio von Aufsteiger BC Attaching, der am heutigen Samstag um 15 Uhr den FC Aschheim empfängt. Zur gleichen Zeit gastiert die SpVgg Kammerberg bei Spitzenreiter SV Manching. Am morgigen Sonntag um 15 Uhr will der SVA Palzing beim VfB Eichstätt II erstmals in dieser Saison punkten und außerdem seine Torflaute beenden.

SVA-Coach Dello Buono sieht defensive Fortschritte

0:4, 0:2, 0:1 – die Palzinger hatten wenig Grund zur Freude in dieser Saison. Positiv ist, dass sich die Anzahl der Gegentreffer in jeder Partie halbiert hat. Kein Zufall, meint Trainer Gianluca Dello Buono: „Ich sehe einen Fortschritt. Wir machen weniger individuelle Fehler, vor allem in der eigenen Spielhälfte.“ So war dem spielentscheidenden Tor beim 0:1 gegen Pfaffenhofen unter der Woche kein gravierender Schnitzer vorausgegangen, sondern ein Geistesblitz von Pfaffenhofens Stürmer Maxi Ceballos. „Das war sehr gut gemacht. Sonst haben wir aber stabil gestanden – auch bei gegnerischen Standards“, so Dello Buono. Und weiter: „Das Bild, wie wir verteidigen wollen, wird immer klarer.“

Im Spiel nach vorne muss sich der SVA-Coach etwas einfallen lassen, denn es steht eine Null auf dem Torekonto, obwohl „wir in jedem Spiel Chancen haben“. In Eichstätt bekommt die Offensive wieder Zuwachs, denn Noah Staudt kehrt ins Aufgebot zurück. Damit hat Dello Buono wieder eine Option mehr. Diese brauchen die Palzinger, um den bisher ungeschlagenen Gegner aus Eichstätt vor Probleme zu stellen. Die Regionalliga-Reserve gehört zu den jüngsten Teams der Liga. An den ersten drei Spieltagen betrug der Altersschnitt knapp über 22 Jahre. Ohne das Spielertrainerduo Julian Scholl (31) und Max Dörfler (30) läge er sogar deutlich darunter. Die mangelnde Erfahrung gegenüber Teams wie Aschheim oder Nord Lerchenau (jeweils 1:1) macht das Team mit Talent wett.

SpVgg Kammerberg schöpf aus dem hart umkämpften Derbysieg Selbstvertrauen

Die SpVgg Kammerberg ist einen Schritt weiter als der SVA. Am vergangenen Spieltag fuhr die Elf von Spielertrainer Matthias Koston ihren ersten Saisonsieg ein. Die Torschützen beim 2:1-Erfolg gegen den BC Attaching waren Niklas Kiermeier und Marius Cosa. Die Art und Weise, wie seine Mannschaft gegen den Aufsteiger einen 0:1-Rückstand drehte, gefiel Koston: „Wir haben die Anfangsphase dominiert und als es härter wurde, voll dagegengehalten.“ Es war vor allem der zweite Punkt, der Koston gefiel. „Wir sind nicht die erfahrenste Mannschaft und lassen uns manchmal den Schneid abkaufen. Gegen Attaching war das anders“, so der SpVgg-Coach. Und prompt belohnte sich sein Team mit den ersten Punkten in dieser Saison.

Am heutigen Samstag wollen die Kammerberger nachlegen. Mit dem SV Manching wartet allerdings das beste Team der noch jungen Saison. Der SVM hat zwar mit Benedikt Vollnhals seinen Toptorjäger an den VfR Neuburg verloren, im Gegenzug aber einige Hochkaräter an Land gezogen: So wechselte unter anderem Abdel Abou-Khalil von Regionalligist TSV Rain nach Manching. Neu ist auch Trainer Fabian Reichenberger (vorher Kasing), der mit dem Sieben-Punkte-Start zufrieden sein dürfte. „Manching ist ein Kandidat für die Top-5. Wenn wir dagegenhalten, ist aber was drin“, so SpVgg-Trainer Koston.

Mirnes Gurbeta fehlt dem BC Attaching wochenlang

Kammerbergs letzter Gegner BC Attaching erinnert sich ungern an das direkte Duell zurück. Der Aufsteiger kassierte seine erste Saisonniederlage und verlor außerdem Mirnes Gurbeta. Der Abwehrchef verletzte sich in einem Zweikampf kurz vor dem Kammerberger Ausgleichstreffer schwer. „Wir waren am Donnerstag beim Arzt. Der konnte einen Kreuzbandriss ziemlich sicher ausschließen, für die genaue Diagnose müssen wir aber das MRT am Dienstag abwarten“, sagt Trainer Enes Mehmedovic. Und weiter: „Ich rechne in den nächsten fünf, sechs Wochen nicht mit Mirnes.“

Mehmedovic fehlt damit „mein wichtigster Mann in der Kette“. In den Gedankenspielen für die Defensivzentrale spielt Marvin Haug eine Rolle. „Marvin könnte ins Zentrum rücken und Lukas Hübner seinen Platz in der Außenverteidigung übernehmen. Auch Fürsti könnte im Zentrum verteidigen“, so Mehmedovic über Stephan Fürst. Überhaupt: Die Personalsituation ist das große Thema vor dem Aschheim-Spiel. Florian Neumaier ist angeschlagen und fraglich, auch bei Jasko Hamzagic wird sich ein Einsatz kurzfristig entscheiden. Mehmedovic strich deshalb die Trainingseinheit vor dem Spiel am Samstag. „Wir hatten schon eine Einheit geplant, aber die habe ich abgesagt. Die Jungs sollen sich auskurieren“, so der BCA-Coach. Er braucht fitte Spieler im Duell mit dem FC Aschheim.