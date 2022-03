SpVgg Kammerberg besiegt Pfaffenhofen: „Ein super Auftakt, den wir so nicht erwartet haben“

Teilen

Voll reingehängt: Lukas Schmitt (M.) und seine Teamkollegen von der SpVgg Kammerberg sorgten für einen perfekten Start ins Punktspieljahr. © Michalek

Das war ein Auftakt nach Maß: Die SpVgg Kammerberg schlug den FSV Pfaffenhofen verdient mit 2:0. Die Tore erzielten Niklas Kiermeier und Marius Cosa.

Kammerberg – Gleich mehrere Akteure haben bei den Fußballern der SpVgg Kammerberg in der ersten Bezirksliga-Partie 2022 gefehlt. Doch die Elf von Spielertrainer Matthias Koston hat den Ausfällen getrotzt, gegen den FSV Pfaffenhofen einen wichtigen 2:0-Sieg eingefahren und damit den Sprung aus der Abstiegsrelegationszone geschafft.

Vier Spieler fielen verletzt aus

Leander Lask, Jascha Beck, Christoph Spielberger sowie Marcel Truntschka fielen bei der SpVgg verletzt aus, Alex Nefzger nahm immerhin auf der Bank Platz. „Dafür, dass so viele Leute nicht dabei waren, haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt“, sagte Kammerbergs Teammanager Klaus Kollmair. Und weiter: „Da war Tempo drin. Überhaupt war es ein sehr gutes Bezirksliga-Spiel.“ Diesem fehlten jedoch vor der Pause die Torchancen, denn beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld.

Kammerberg reagiert gedankenschnell

Dies änderte sich nach dem Seitenwechsel, Kammerberg agierte gedankenschnell: In der 52. Minute führte die Spielvereinigung einen Freistoß im Mittelfeld rasch aus – Niklas Kiermeier kam frei zum Abschluss und stellte auf 1:0. Neun Minuten später verlängerte Patrick Sturm einen langen Ball zu Marius Cosa, der auf 2:0 erhöhte. Der Sieg wackelte in der Folgezeit nicht mehr, denn die Kammerberger ließen hinten nichts zu und brachten die ersten drei Punkte im Kalenderjahr 2022 sicher ins Ziel. „Ein super Auftakt, den wir so nicht erwartet haben“, betonte Kollmair nach dem Schlusspfiff.

Spielstatistik:

SpVgg Kammerberg – FSV Pfaffenhofen 2:0 (0:0)

Aufstellung SpVgg: Fängewisch – Seybold, Dirrigl, Hofmann, Schaar (46. T. Nefzger) – Villand – Eichenseer, Kiermeier – Schmitt (46. A. Nefzger/90.+2 Gschrey), Sturm (76. Koston), Cosa.

Tore: 1:0 Kiermeier (52.), 2:0 Cosa (61.).

Gelbe Karten: Cosa, Fängewisch, Hofmann, Koston, Schaar, Villand.

Gelb-Rote Karte: Cosa (90.+3).

Schiedsrichter: Manuel Müller (TSV St. Wolfgang).

Zuschauer: 83.