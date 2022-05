SpVgg Kammerberg holt wichtigen Punkt gegen Dornach: „Das Ergebnis passt so“

Lass Dich umarmen! Patrick Sturm gratuliert Thomas Nefzger (Nr. 4) zum 1:0 im Spiel gegen Dornach. © HAB

Die SpVgg Kammerberg und der SV Dornach liegen in der Tabelle nah beieinander. Keine Überraschung, dass sich die Teams ein enges Duell lieferten.

Kammerberg – Das 2:2-Remis war die fast schon logische Konsequenz. „Es war ein gutes Spiel, und über 90 Minuten gesehen, geht das Ergebnis in Ordnung“, so Klaus Kollmair, der Teammanager der Kammerberger.

Die Spielvereinigung war zunächst die bessere Mannschaft und legte in der 14. Minute vor: Thomas Nefzger bemerkte, dass SVD-Keeper Maximilian Dörsch zu weit vor seinem Kasten steht und traf per Heber aus 25 Metern zum 1:0. Nach 20 Minuten stellten die Kammerberger dann aber das Spielen ein. Dornach wurde stärker und hatte das letzte Wort im ersten Durchgang. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte Matthias Regiert den 1:1-Ausgleich (45.).

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste zunächst besser. Dominik Goßner schlenzte den Ball aus 20 Metern in den Winkel. Ein sehenswerter Treffer des SVD-Kapitäns.

Kammerberg wachte nun auf und war in der Folge das spielbestimmende Team. In der 60. Minute meldete sich das Heimteam zurück, denn Niklas Kiermeier verwandelte einen Elfmeter sicher zum 2:2-Ausgleich. Das Duell war weiterhin hart umkämpft, am Spielstand änderte sich aber nichts mehr. Mit dem 2:2-Remis können beide Teams leben. „Zunächst waren wir besser, dann die Dornacher und zum Ende wieder wir. Das Ergebnis passt so“, sagte Kollmair.

Für die Tabelle bedeutet das: Kammerberg liegt nur einen Platz vor dem Relegationsrang. Ob aber der Elfte der Nord-Gruppe im Vergleich mit den beiden anderen Elften überhaupt eingreifen muss, ist unwahrscheinlich. (Moritz Stalter)