„Eine Standortbestimmung“: SpVgg-Kammerberg-Trainer trotz Niederlage zufrieden

„Es war ein sehr gutes Spiel“, urteilt Kammerberg-Trainer Matthias Koston. © FuPa

Die Spieler der SpVgg Kammerberg wurden im Vorbereitungsspiel beim TSV Markt Indersdorf getestet.

SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston wollte „eine Standortbestimmung für Spieler, die in gewissen Bereichen noch etwas aufzuholen haben“. Sein Team hat zwar mit 0:1 (0:1) gegen den Kreisklassisten verloren, Kostons Fazit fiel dennoch positiv aus: „Es war ein sehr gutes Spiel.“

Der Kammerberger Coach wollte sehen, dass seine Spieler „selbstständig Lösungen finden“. Die Startelf sah dann auch so aus, wie sie in der Bezirksliga Nord wahrscheinlich nicht aussehen wird. So waren unter anderem mit Maximilian und Sebastian Radonic sowie Michael Winkler drei Spieler dabei, die in dieser Saison ausschließlich für die zweite Mannschaft aufgelaufen sind. Stammspieler wie Maximilian Schaar, Robert Villand, Jonas Grundmann oder Niklas Kiermeier saßen auf der Bank oder fehlten.

Die zusammengewürfelten Kammerberger zeigten dennoch eine gute Leistung – mit einer Ausnahme. „Beim Gegentor haben wir sehr dämlich verteidigt“, so Koston. Das nutzte Tobias Altstiel zum Indersdorfer Führungstreffer aus (18.). Die Kammerberger ließen sich vom Rückstand jedoch nicht beeindrucken. Sie erspielten sich zahlreiche gute Möglichkeiten, der Ausgleich sollte ihnen allerdings nicht gelingen. „Trotzdem bin ich mit dem Spiel sehr zufrieden“, sagt Koston. Am heutigen Samstag (13 Uhr) testen die Kammerberger gegen den SV Raisting, in einer Woche geht es in der Bezirksliga gegen Manching dann wieder um Punkte.