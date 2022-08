SpVgg Kammerberg: Keine Geschenke mehr, „sonst wird es schwierig“

Teilen

Unbequem im Zweikampf will die SpVgg Kammerberg auch gegen den SVN München sein, wie Peter Gschrey (l.) und Thomas Nefzger im Spiel gegen Feldmoching. © lehmann

Spielerisch konnte sich die SpVgg Kammerberg zuletzt keinen große Vorwurf machen. Gegen den SVN München darf die Koston-Elf aber nicht wieder Geschenke verteilen.

Kammerberg – Ein Wort taucht vor dem Bezirksliga-Duell der SpVgg Kammerberg beim SVN München immer wieder auf: Geschenke. „Wenn wir auch gegen Neuperlach Geschenke verteilen, wird es schwierig“, sagt SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston vor dem Gastspiel am heutigen Freitag (19.30 Uhr) in der Landeshauptstadt.

Koston: „Wir müssen aus anderen Fehlern lernen“

Die Neuperlacher wurden vor Saisonbeginn hoch eingeschätzt. Für sieben Trainer ist der Club aus dem Münchner Südosten ein Meisterschaftskandidat – auch Koston nannte den SVN. Nach zwei Spieltagen sah es auch so aus, als würde die Elf von Dennis Magro der Erwartungshaltung gerecht werden. Doch auf zwei Siege und 7:2 Tore folgten drei Partien mit nur noch einem Zähler. An den vergangenen beiden Spieltagen ging Neuperlach sogar leer aus. Vor allem die 3:5-Niederlage gegen das aktuelle Schlusslicht Günzlhofen überraschte – trotz dreimaliger Führung. Beim 0:1 in Rohrbach stand die Defensive wieder besser, dafür blieb die Offensive zum zweiten Mal in dieser Saison ohne eigenen Treffer.

Auch die Kammerberger blieben am vergangenen Wochenende ohne eigenes Tor. Die Formkurve zeigt jedoch trotz der 0:3-Niederlage gegen Feldmoching nach oben. „Was die Spielweise betrifft, wollen wir unseren Trend fortsetzen“, sagt Trainer Koston. Und weiter: „Aber wir müssen aus unseren Fehlern lernen, die wir gegen Feldmoching gemacht haben. Das waren Geschenke.“

SpVgg Kammerberg: Kapitän Schaar und Routinier Eichenseer kehren zurück

Zu diesen Geschenken gehörte ein Elfmeter und ein Gegentor nach einem Eckball – obwohl die Kammerberger wussten, in welchen Bereich die Standards geschlagen werden. Mehr Kritikpunkte hatte Koston nicht. Positiv war auch, dass die Spielvereinigung gegen den Spitzenreiter die Ausfälle von wichtigen Spielern wie Kapitän Maximilian Schaar und dem erfahrenen Thomas Eichenseer kompensierte. Dennoch freut sich Koston, dass das Duo in Neuperlach wieder mitwirken kann: „Dadurch haben wir mehr Optionen.“

Mit Eichenseers ruhenden Bällen bekommen die Kammerberger eine Qualität zurück, die ihnen in dieser Saison schon Tore gebracht und die gegen Feldmoching gefehlt hatte. Auch deshalb blickt Koston dem Spiel beim SVN zuversichtlich entgegen. „Wir wollen mindestens einen Punkt holen“, sagt der Kammerberger Coach: „Wenn wir dieses Mal keine Geschenke verteilen und unbequem sind, was wir in den letzten Spielen waren, dürfen wir uns was ausrechnen.“