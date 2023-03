SpVgg Kammerberg: Durchwachsene Ergebnisse, wichtige Erkenntnisse

Zurecht mit breiter Brust: Patrick Sturm (l.) ist bei der SpVgg einer der Gewinner der Vorbereitung. © Lehmann

Kammerberg-Coach Matthias Koston ist mit der Vorbereitung seines Bezirksliga-Teams sehr zufrieden. Jetzt wird‘s ernst: Am Samstag kommt der SV Manching.

Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg spielt ihre beste Saison seit fünf Jahren, doch darauf will sich der Tabellenfünfte der Bezirksliga Nord nicht ausruhen. In der Wintervorbereitung arbeiteten Spielertrainer Matthias Koston und seine Fußballer an einem offensiveren Spielansatz. Wie weit die Kammerberger in ihrer Entwicklung sind, wird der Punktspiel-Wiederauftakt am Samstag (13 Uhr) gegen den SV Manching zeigen.

Koston gefällt, was seine Mannschaft in den vergangenen sieben Wochen gezeigt hat. „Wir haben eine sehr gute Vorbereitung hinter uns. 18 Leute waren durchschnittlich im Training. Das war top, weil wir viele Inhalte trainieren konnten“, sagt der Spielertrainer. Ein Themenpunkt war der Wechsel zu einem offensiveren System. Das Ziel: dominanter zu agieren und im letzten Drittel häufiger Lösungen zu finden. Auch wegen der hohen Trainingsbeteiligung sieht Koston sein Team auf einem guten Weg: „Es klappt schon ganz gut, ein paar Wochen werden wir aber noch brauchen.“

1:0-Erfolg gegen den Landesligisten FC Schwaig

Dies offenbarten auch die Testspiele. Die SpVgg hatte gute Phasen, über die vollen 90 Minuten konnte sie aber nicht an ihrem neuen Spielplan festhalten. Die Resultate in den fünf Tests waren daher durchwachsen. Die Kammerberger gewannen zweimal, darunter der 1:0-Erfolg gegen den Landesligisten FC Schwaig. Gegen Schwaigs Ligakonkurrenten ASV Dachau gab es nichts zu holen: Das 1:5 war gleichzeitig die höchste der drei Niederlagen in der Vorbereitung. „Die Ergebnisse und auch die Leistungen waren nicht immer gut, wichtige Erkenntnisse habe ich trotzdem gewonnen“, resümiert Koston.

Gewonnen haben auch Damjan Knetemann und Patrick Sturm. Die beiden Offensivleute spielten eine starke Vorbereitung. Auch Robert Villand überzeugte, er ist im defensiven Mittelfeld zu Hause. „Das war aber keine Überraschung. Robert ist auf seiner Position einfach enorm wichtig für uns“, sagt Koston. Was den Spielertrainer ebenfalls freute: „Wir hatten wenige Verletzungen.“ Er selbst ist jedoch einer von denen, die es erwischt hat. Die im Testspiel gegen den TSV Markt Indersdorf (0:1) gebrochene Hand ist mittlerweile operiert, vorerst ist der 32-Jährige allerdings zum Zuschauen verdammt.

In der Hinrunde hat die SpVgg gegen Manching klar gewonnen

Darvin Knetemann, Christoph Spielberger und Maximilian Richter verpassten ebenfalls Teile der Vorbereitung oder werden den Punktspielauftakt gegen Manching verpassen. Mit Lukas Ederer und Florian Machl haben die Kammerberger dafür an Qualität gewonnen. „Lukas in der Defensive und Flo auf dem Flügel haben es gut gemacht. Beide hätten es verdient, am Wochenende zu spielen“, so Koston. Wenn es um die Aufstellung geht, hält er sich bedeckt. Damit ist er in der Vergangenheit gut gefahren – wie beim 3:0-Hinspielsieg in Manching vor sieben Monaten.

