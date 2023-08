SpVgg Kammerberg: Eichenseers Distanzschuss rettet Remis beim Mitfavoriten SV Manching

Thomas Eichenseer (r.) erzielte den 1:1-Ausgleich für die SpVgg Kammerberg. © Johannes TRAUB / JT-Presse.de

Die SpVgg Kammerberg holt beim hochkarätig besetzten SV Manching einen Punkt. Thomas Eichenseer traf für die Gäste aus 25 Metern.

Kammerberg – Der SV Manching hat so viel Qualität, dass die Gegner nicht zu vielen Chancen kommen. Dies musste auch die SpVgg Kammerberg anerkennen. Gut also, wenn ein Spieler wie Thomas Eichenseer im Aufgebot steht. Der Mittelfeldakteur nahm aus 25 Metern Maß und traf die Kugel perfekt. Der Ball schlug flach neben dem rechten Pfosten ein. Das Traumtor hat den Kammerbergern ein 1:1-Remis beim Meisterschaftsanwärter beschert. „Der Punkt ist für uns völlig in Ordnung“, sagte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston.

Der SV Manching hatte vor dieser Saison eine Transferoffensive gestartet. Mehrere Spieler mit Regionalliga-Erfahrung wurden verpflichtet. Sebastian Graßl, der beim Regionalligisten VfB Eichstätt Stammspieler war, fehlte zwar, doch der SVM brachte immer noch viel Qualität auf den Platz. Das bemerkten auch die Kammerberger, als der Gegner in den ersten zehn Minuten über die Gäste hinwegfegte. „Puh, wenn sie das Tempo weitergehen, wird es sehr unangenehm“, dachte sich Koston. Gingen die Manchinger nicht. Die SpVgg überstand die Anfangsphase schadlos und kontrollierte im Anschluss die Partie. Zu Chancen kamen die Hausherren dennoch, doch Torhüter Martin Schneider spielte stark. Der 18-Jährige vertrat Stefan Fängewisch glänzend, der Vater geworden ist und deshalb nicht dabei war. In der 36. Minute war er jedoch chancenlos: Fabian Neumayer, einer der ehemaligen Regionalliga-Kicker, köpfte nach einer abgefälschten Flanke zur Manchinger Führung ein. Die Gastgeber machten noch einmal Druck, Kammerberg rettete den knappen Rückstand aber in die Pause.

In der Halbzeit stellte Koston um: „Wir haben auf eine Eins-zu-Eins-Deckung im Pressingverhalten umgestellt.“ Danach lief es wieder besser. Die Gäste hatten ihre Offensivaktionen, für den Ausgleich brauchte es aber den starken linken Fuß Eichenseers (57.). Das Spiel war in der Folge weniger taktisch geprägt, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Weil Torhüter Schneider einen Sahnetag erwischte und auf der anderen Seite Domenik Kaiser nur die Latte traf, blieb es beim 1:1-Remis. „Wir haben einen Punkt geholt und dürfen mit Fänges Nachwuchs einen Neuzugang begrüßen. Es war ein erfolgreicher Tag“, so Koston. stm

SV Manching – SpVgg Kammerberg 1:1 (1:0)

Aufstellung: Schneider – Seybold, A. Nefzger, Aust, T. Nefzger – Villand – Eichenseer (60. Koston), Schaar – Raqi (82. Kaiser) – Sturm (75. Rakonic), Grundmann (90. Oko).

Tore: 1:0 Neumayer (36.), 1:1 Eichenseer (57.).

Gelbe Karten: Aust, T. Nefzger, Villand.

Schiedsrichter: Philipp Rank (FC Eintracht München).

Zuschauer: 150.

