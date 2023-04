SpVgg Kammerberg fährt den dritten Sieg in Serie ein – Nefzger und Grundmann treffen erneut

Teilen

Ein hartes Stück Arbeit: Thomas Nefzger (rot) muss sich im Zweikampf behaupten. Der SV Untermenzing verlangte der SpVgg Kammerberg alles ab. Foto: michalek © michalek

Die SpVgg Kammerberg feiert ihren dritten Erfolg am Stück. Gegen Untermenzing trafen – wie schon in der Vorwoche – Alexander Nefzger vom Punkt sowie Jonas Grundmann.

Kammerberg – Alexander Nefzger verwandelt einen Elfmeter, und später trifft Jonas Grundmann. Diese Kombination bescherte der SpVgg Kammerberg am vorletzten Wochenende einen Auswärtssieg beim Tabellenzweiten FSV Pfaffenhofen. Im Heimspiel wiederholten sich diese Ereignisse, sodass die SpVgg den SV Untermenzing mit 2:1 (1:0) bezwingen konnte und ihren dritten Erfolg in Serie feiern durfte.

Koston nicht ganz zufrieden: „Hatte das Gefühl, dass wir nicht an unsere Leistungsgrenze gehen wollten“

Kammerbergs Spielertrainer Matthias Koston veränderte seine Elf aus der Pfaffenhofen-Partie auf gleich vier Positionen: „Wir haben einen breiten Kader. Es freut mich, dass trotz der Wechsel kein großer Bruch in unser Spiel kam“, sagte der Coach. An die starke Leistung des Pfaffenhofen-Spiels konnten die Kammerberger gegen den abstiegsgefährdeten SVU jedoch nicht ganz anknüpfen. „Ich hatte das Gefühl, dass wir nicht an unsere Leistungsgrenze gehen wollten“, sagte der Coach des Tabellenfünften. Dementsprechend gehörte die Anfangsphase den Gästen aus dem Münchner Westen. Große Torchancen spielten sie sich aber nicht heraus.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nefzger und Grundmann bringen die SpVgg in Front – dann schludern die Hausherren

Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff wurde Jonas Grundmann nach einem hohen Ball von Thomas Eichenseer hinter die Kette des SVU im Strafraum zu Fall gebracht. Schiedsrichter Dominik Baumgartner – dessen Leistung Koston ausdrücklich lobte – zeigte auf den Punkt. Nefzger verwandelte erneut sicher (36.).

Auch der zweite Durchgang blieb lange ereignislos, bis Grundmann nach einem frühen Ballgewinn frei vor dem Gästekeeper auftauchte und diesem den Ball zum 2:0 durch die Beine schob (74.). „Danach haben wir es unnötig spannend gemacht“, kritisierte Koston. Die Folge: Der SVU erzielte kurz vor Schluss den Anschlusstreffer (89.) „Das kam aus dem Nichts. In der Anfangsphase hätte sich Untermenzing das Tor eher verdient gehabt.“ Wenig später pfiff der Unparteiische jedoch ab, und die SpVgg durfte sich über das Knacken der 40-Punkte-Marke freuen. Dass angesichts von zehn Zählern Rückstand auf den Zweiten Pfaffenhofen nach oben wohl nichts mehr geht, weiß Koston: „Es geht für uns in den verbleibenden Partien darum, dass wir unser Spiel weiterentwickeln.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.