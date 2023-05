SpVgg Kammerberg schlägt FC Aschheim im Nachholspiel – Rückstand zum Zweiten nur noch drei Punkte

Trainer Matthias Koston fordert die Grundtugenden des Fußballs ein. © FuPa

Die SpVgg Kammerberg hat ihr Nachholspiel gegen den FC Aschheim gewonnen. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt damit nur noch drei Punkte.

Kammerberg – Ein Merkmal von Spitzenmannschaften ist es, Phasen gut zu überstehen, in denen sie nicht besser sind als der Gegner. Die SpVgg Kammerberg gehört in dieser Saison zu den Topteams der Bezirksliga Nord – und hat im Spiel beim FC Aschheim gezeigt, warum dies so ist. Beide Tore zum 2:0-Auswärtssieg erzielte die SpVgg in ihrer schwächeren ersten Halbzeit.

Die Partie sollte eigentlich vor zwei Wochen stattfinden, doch Blitze über Aschheim sorgten nach torlosen 45 Minuten für einen Abbruch. In die Neuauflage starteten die Gäste durchwachsen. „Wir hatten am Anfang mit ihren langen Bällen auf die schnellen Offensivspieler zu kämpfen“, sagte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston. Die Kammerberger waren zu passiv – anders als geplant. „Wir wollten taktisch anders auftreten“, so der Coach, der sich dann allerdings an einen Satz aus seinem Trainerlehrgang erinnerte: „Auch im Amateurbereich fallen sehr viele Tore nach Standards.“ Und in dieser Kategorie war sein Team besser. Nach einem Einwurf ins Zentrum zog Niklas Kiermeier aus 25 Metern ab und hatte Glück, dass die Kugel unhaltbar abgefälscht wurde (26.). Zehn Minuten später jubelten die Gäste erneut nach einem ruhenden Ball: Alexander Nefzger traf per Freistoß aus 21 Metern zum 2:0 und sorgte für ein perfektes Ergebnis nach nicht perfekten 45 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Kammerberger. Sie spielten sauberer und konnten so die Pressingversuche des Gegners überwinden. In der Offensive ergaben sich nun Räume. Damjan Knetemann hatte die beste Chance auf den dritten Treffer, doch der sollte nicht fallen. Die SpVgg verteidigte ihre Zwei-Tore-Führung souverän – und stachelte sich zur Höchstleistung an.

Ein Beispiel: Koston, der sich selbst eingewechselt hatte, ließ es beim Anlaufen zu locker angehen. Torschütze Kiermeier bemängelte dies: „Niki hatte in dieser Situation absolut recht. Er ist sich dann nicht zu schade, den Spielertrainer zu kritisieren. Das finde ich top.“ Das Resultat sind gute Ergebnisse. Zwei Spieltage vor Saisonende haben sie den dritten Platz in der eigenen Hand und sogar noch die Minimalchance auf die Aufstiegsrelegation. (stm)

FC Aschheim – SpVgg Kammerberg 0:2 (0:2)

Aufstellung: Fängewisch – Ederer (46. Richter), Seybold, A. Nefzger, T. Nefzger – Kiermeier, Villand, Schaar (79. Lask) – Spielberger (19. Sturm), Grundmann (84. Koston), Dam. Knetemann (71. Eichenseer).

Tore: 0:1 Kiermeier (26.), 0:2 A. Nefzger (36.).

Gelbe Karten: Grundmann. Schiedsrichter: Xaver Fabisch (SV Seehausen).

Zuschauer: 52.