„Werden auf jeden Fall etwas rotieren“: Kammerberg peilt in Aschheim Rang drei an

Keeper Markus Eisgruber (37) wechselt im Sommer zu seinem Ex-Club SV Sulzemoos. © FuPa

Die SpVgg Kammerberg gastiert am Dienstagabend zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage beim FC Aschheim. Der erste Anlauf wurde wegen eines Gewitters zur Halbzeit abgebrochen.

Kammerberg – Seitdem hat sich die Situation vor allem für den FCA verändert. „Die Aschheimer haben den Klassenerhalt mittlerweile sicher. Es könnte ein weniger kontrolliertes Spiel werden als vor eineinhalb Wochen“, sagt SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston.

Der 32-Jährige zählt die Aschheimer zu den taktisch stärksten Teams der Bezirksliga Nord. Diese Einschätzung überrascht nicht, denn Kammerberg traf weder bei der 0:1-Niederlage im Hinspiel noch bei der beim Stand von 0:0 abgebrochenen Partie ins FCA-Tor. „Sie haben uns mit ihrem Mittelfeldpressing zugesetzt“, so Koston. Weil die Aschheimer seit dem 4:0-Erfolg am Freitag gegen Palzing den Ligaerhalt sicher haben, könnte es ein Kick mit offeneren Visieren werden.

„Wir werden auf jeden Fall wie in den vergangenen Wochen etwas rotieren“, erklärt Koston. Torwart Markus Eisgruber (Urlaub), Stefan Aust (Muskelfaserriss) und Florian Machl (Außenbandriss) werden erneut fehlen. Eisgruber, der ab der neuen Saison wieder für seinen Ex-Club Sulzemoos auflaufen wird, kommt am Abend nach der Partie zurück und soll an mindestens einem der letzten beiden Spieltage zum Einsatz kommen. Das heißt, dass in Aschheim Stefan Fängewisch das Tor hüten wird.

Koston hofft, dass seine Mannschaft auch in den letzten drei Saisonspielen in der Defensive so sicher steht wie bisher. Denn so steigen die Chancen, Schwabing vom dritten Platz zu verdrängen. „Ob uns das gelingt, liegt einzig und allein an der Einstellung. Spielen wir so wie am Wochenende gegen Nord Lerchenau, werden wir es schaffen.“ Nach dem 4:1-Sieg gegen die Münchner feierte sein Team auf dem Indersdorfer Volksfest. Drei Tage Regeneration sollten aber reichen für die nächste starke Vorstellung. (stm)