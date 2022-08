SpVgg Kammerberg: Brotlose Überlegenheit nach frühem Rückstand - Zu wenig Ideen im Sturm

Teilen

Kein Durchkommen: Robert Villand (r.) wird von den Schwabingern früh gestört. Die Kammerberger kamen zu wenig Chancen und verloren den Auftakt. © michalek

Den Start in die neue Saison der Bezirksliga Nord haben sich die Fußballer der SpVgg Kammerberg anders vorgestellt. Nicht einmal vier Minuten waren in der Partie gegen den FC Schwabing gespielt, da zappelte der Ball im eigenen Kasten.

Kammerberg – Die Kammerberger haben sich danach gegen die Niederlage gestemmt – und dennoch mit 1:2 verloren. „Wir waren mit dem Kopf noch in der Kabine“, kommentierte SpVgg-Teammanager Klaus Kollmair den frühen Gegentreffer durch Schwabings Philipp Pirch. Kollmair musste aber anerkennen, dass die Gäste den Angriff mit zwei Doppelpässen schön aufgezogen hatten. „Es war ein klasse Spielzug.“

Den Kammerbergern fehlten danach die Ideen und Mittel, um sich gegen die taktisch gut eingestellten Gäste klaren Chancen herauszuspielen. Immerhin stand die SpVgg-Defensive ebenfalls sicher. Das Kernstück bildete die Innenverteidigung mit Jascha Beck und Stefan Aust, der es als einziger Neuzugang in die Startelf von Trainer Matthias Koston geschafft hatte.

SpVgg Kammerberg: Ballverlust im Spielaufbau kostet Spiel

Vor den zweiten 45 Minuten wechselte Koston mit Jonas Grundmann einen weiteren Neuen ein. Der Ex-Palzinger ersetzte Patrick Sturm. Außerdem kam der offensive Außen Marcel Truntschka für Verteidiger Aust ins Spiel. Die Kammerberger erhöhten das Tempo. „Wir haben massiv Druck gemacht und waren klar überlegen“, sagte Kollmair. Allerdings fehlten weiterhin klare Möglichkeiten, denn Schwabing machte die Räume vor dem eigenen Tor so eng, dass die Angriffe der Spielvereinigung verpufften. Vorne lauerten die Gäste auf Fehler. Den machten die Kammerberger in der 68. Minute in Form eines Ballverlusts in der Vorwärtsbewegung, den Marco Musso mit dem 0:2 bestrafte.

Kammerberg versuchte danach noch einmal alles, doch der Anschlusstreffer von Alexander Nefzger in der Nachspielzeit kam zu spät. Dafür war der Freistoß in den Winkel ein sehenswerter Schlusspunkt des Auftaktspiels. Mit dem Ergebnis konnten sich die Kammerberger allerdings nicht anfreunden. „Es war auf jeden Fall mehr drin“, so das Fazit von Kollmair.