SpVgg Kammerberg holt auch gegen den ASV Dachau ein Remis – Fünf Punkte gegen die drei Topteams

Dem Gegner dicht auf den Fersen: Kammerbergs Patrick Sturm (blaues Trikot) verfolgt Dachaus Zvonimir Kulic und will ihm den Ball abluchsen. Foto: lehmann © lehmann

Die SpVgg Kammerberg trotzt Landesliga-Absteiger ASV Dachau ein Remis ab. Mit dem Punkt konnten beide Trainer leben.

Kammerberg – Es gibt Spiele mit mehr Torabschlüssen als das Bezirksliga-Duell zwischen der SpVgg Kammerberg und dem ASV Dachau. Auch auf Treffer mussten die offiziell 200 Zuschauer folglich lange warten. Das änderten ein Kammerberger, der normalerweise nicht als Torschütze glänzt. Wenig später zog Dachau allerdings durch Knipser Sebastian Mack nach. Das war es. Die Spielvereinigung und der ASV haben sich mit 1:1 (0:0) getrennt.

ASV Dachau in Halbzeit eins überlegen, aber ohne Großchancen

Trainer beobachten Spiele anders als neutrale Zuschauer. Das ist bekannt. Sie kennen ihre Akteure und wissen, zu was diese im Stande sind. Auch deshalb bewerten sie Chancen anders als die Schaulustigen auf der Tribüne. „Wenn ein Mack elf Meter vor dem Tor zum Abschluss kommt, ist der Ball ziemlich sicher drin“, sagte ASV-Trainer Manuel Haupt. Sein Konterpart Matthias Koston, der bei Kammerberg auf Haupt folgte, stimmte zu und ergänzte: „Die Dachauer hatten die bessere Spielanlage. Sie haben vor allem in der ersten Halbzeit ihre Situationen aber nicht gut ausgespielt.“ Obwohl die Dachauer weitestgehend spielbestimmend waren, blieben sie ohne gefährlichen Abschluss. Den Gastgebern gelang es ebenfalls nicht, ihre Offensivleute in Szene zu setzen. Torabschlüsse waren daher Mangelware. Die beste Chance der Heimelf in Durchgang eins hatte Verteidiger Daniel Seybold, er brachte den Ball aber nicht im Tor von ASV-Keeper Korbinian Dietrich unter.

Nach dem Seitenwechsel war das Duell ausgeglichener und teilweise zerfahren. Weiterhin fehlten die Hochkaräter. So musste eine Standardsituation herhalten, um den Torbann zu brechen: Jonas Grundmann legte nach einem Freistoß per Hacke auf Daniel Seybold ab, der ausgerechnet gegen seinen Ex-Club aus Dachau seine Torpremiere im Herrenbereich feierte (65.). Zum Matchwinner wurde der 20-Jährige jedoch nicht, denn nur fünf Minuten später glich der ASV durch Mack aus.

Zittern mussten die Kammerberger allerdings nicht mehr. Denn den favorisierten Gästen ging langsam die Kraft aus. Und viele Wechseloptionen hatte Haupt nicht: „Es war schon witzig: Kammerberg hatte eine volle Bank und bei uns haben zu viele Leute gefehlt – vor allem in der Offensive.“ So fehlten unter anderem Miridon Rexhepi, Antonio Jara Andreu und Maximilian Bergner, der mit seiner individuellen Klasse ein Unterschiedsspieler sein kann. „Wir können deshalb mit dem Punkt leben“, sagte Haupt. Koston sah es ähnlich: „Wir haben gegen die Topteams aus Freising, Manching und den ASV nicht verloren und fünf Punkte geholt. Damit sind wir sehr zufrieden.“ VON MORITZ STALTER

SpVgg Kammerberg – ASV Dachau 1:1 (0:0)

Aufstellung: Fängewisch – Seybold, Aust, A. Nefzger, T. Nefzger – Villand, Eichenseer (72. Demmel), Schaar – Raqi (49. Koston) Grundmann (80. Kaiser), Sturm (70. Rakonic).

Tore: 1:0 Seybold (65.), 1:1 Mack (70.).

Gelbe Karten: Fängewisch.

Schiedsrichter: Luca Schultze (FC Stern München).

Zuschauer: 200.

