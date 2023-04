SpVgg Kammerberg holt fünften Sieg in Folge – und lauert hinter den Aufstiegsaspiranten

Robert Villand erzielte per Distanzschuss das 2:0. © michalek

Die SpVgg Kammerberg fährt gegen den TSV Rohrbach einen ungefährdeten Sieg ein. Nun heißt es, auf Patzer der Gejagten an der Tabellenspitze zu warten.

Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg eilt weiter von Erfolg zu Erfolg und hat auch gegen den TSV Rohrbach gewonnen. Das Saisonziel Klassenerhalt ist längst erfüllt, nun dürfen die Kammerberger sogar von mehr träumen. „Wir stecken in einer super Situation. Unsere Entwicklung ist einfach sensationell“, schwärmte Trainer Matthias Koston nach dem sechsten Sieg im siebten Spiel nach der Winterpause.

SpVgg Kammerberg dreht nach wackliger Anfangsphase auf

Im Spiel gegen Rohrbach wackelte die Spielvereinigung nur in den ersten zehn Minuten. „Wir sind nicht reingekommen und haben viele Standards gegen uns bekommen“, musste Koston zugeben. Nach der holprigen Anfangsphase steigerten sich die Kammerberger allerdings. Sie spielten sauberer und entschieden die wichtigen Zweikämpfe für sich. Eine Pressingsituation war der Ausgangspunkt zum Führungstor durch Christoph Spielberger, der nach einem provozierten Fehler in der Rohrbacher Defensive zur Stelle war (23.).

Der Treffer war gleichzeitig der Auftakt für eine gute Phase der Gastgeber, die durch Florian Machl und Maximilian Schaar weitere Chancen hatten. Doch bis zur 41. Minute blieb es bei der knappen Führung. Dann ließ Robert Villand einen Verteidiger aussteigen und besorgte aus der Distanz das 2:0 (41.).

Koston: „Wir haben absolut keinen Druck und können die nächsten Wochen genießen“

In der zweiten Halbzeit schalteten die Hausherren in den Verwaltungsmodus. „Wir haben nicht mehr gemacht als nötig“, sagte Koston. Rohrbach hatte zwar zwei Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer, zittern um ihre drei Punkte mussten die Kammerberger aber zu keinem Zeitpunkt der Partie. Die SpVgg bekam in der Schlussphase Räume, am Spielstand sollte sich bis zum Schlusspfiff aber nichts mehr ändern.

„Wir wollten uns gegenüber der schwächeren Leistung am vergangenen Wochenende in Günzlhofen steigern. Das ist uns gelungen“, zeigte sich der Coach der Gastgeber zufrieden. Und weiter: „Nach den paar Minuten zum Start haben wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt.“ Die Kammerberger sind nicht weit weg vom Spitzenduo Pfaffenhofen und Feldmoching. Sollten die Serie beiden Topteams ausrutschen, wollen die Ampertaler lauern. „Das ist doch eine wunderbare Position. Wir haben absolut keinen Druck und können die nächsten Wochen genießen“, so Koston. MORITZ STALTER

