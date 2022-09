SpVgg Kammerberg: Keine Lust auf das Gesetz der Serie

Bis auf Rang fünf könnten sich Robert Villand (2. v. r.) und Co. mit einem Sieg gegen Günzlhofen verbessern. © Lehmann

Die Fußballer der SpVgg Kammerberg peilen den dritten Sieg in Folge an. Das haben sie in dieser Saison noch nicht geschafft. Die Chancen stehen aber gut.

Kammerberg – Die Fußballer der SpVgg Kammerberg können an diesem Spieltag das vordere Tabellendrittel der Bezirksliga Nord angreifen. Dafür braucht der Tabellenachte am Samstag (Anpfiff: 13 Uhr) gegen Schlusslicht VSST Günzlhofen einen Sieg. Der dritte Dreier in Folge wäre eine Saisonpremiere.

Koston-Team mit breiter Brust

Die Konstanz auf hohem Niveau ist in der laufenden Runde noch nicht die Sache der Spielvereinigung. Wenn sich die Elf von Trainer Matthias Koston auf etwas verlassen kann, dann ist es das, dass sich zwei Siege mit zwei Niederlagen abwechseln. So geht das seit dem Saisonauftakt. Am neunten Spieltag wäre nach dem Gesetz der Serie also eine Niederlage dran. Doch daran will Koston nicht denken: „Wir sollten nach zwei Siegen schon so selbstbewusst sein, dass wir zu Hause gegen einen Aufsteiger gewinnen.“ Vor allem, wenn dieser Aufsteiger das Tabellenende ziert.

Günzlhofen zu unterschätzen, wäre allerdings ein Fehler. Zum einen, weil der VSST bei seinem bis dato einzigen Saisonsieg immerhin den SVN München mit 5:3 bezwungen hat. Zum anderen, weil der Gegner durchaus Qualitäten hat. „Sie sind offensiv und im Zentrum gut aufgestellt. Ich schätze sie ähnlich ein wie Untermenzing am vergangenen Wochenende“, sagt Koston. Bei jenem 3:2-Auswärtserfolg in Untermenzing mussten sich die Kammerberger gewaltig strecken und zittern, ehe Damjan Knetemann die SpVgg mit seinem Siegtreffer in der 89. Minute erlöste.

Sprung auf Tabellenplatz fünf möglich

Koston fordert von seinem Team eine engagierte Leistung. „Die Jungs haben gut trainiert. Aber das Training gewinnt dir keine Spiele. Entscheidend ist, dass sie am Wochenende ihr Potenzial abrufen“, betont der Trainer. Gelingt das der Spielvereinigung, ist der Sprung bis auf Tabellenplatz fünf möglich. Zwar ist Marcel Truntschka, einer der Torschützen in Untermenzing, fraglich. Doch alle anderen Spieler sind einsatzbereit – und wollen den dritten Sieg in Folge feiern.

