SpVgg Kammerberg klar verbessert: „Das war insgesamt sehr ordentlich“

Setzte den 5:2-Schlusspunkt für die SpVgg Kammerberg: Niklas Kiermeier (blau). © Lehmann

Die SpVgg Kammerberg hat sich im Test gegen den SV Waldeck Obermenzing vor allem mit Ball deutlich gesteigert. Trainer Koston zeigt sich zufrieden.

Kammerberg - Der Knoten ist bei der SpVgg Kammerberg geplatzt. Der Bezirksligist hat in seinem dritten Testspiel den ersten Sieg eingefahren und beim 5:2 (2:0)-Erfolg gegen den SV Waldeck-Obermenzing vor allem in Ballbesitz gute Ansätze gezeigt. „Das war insgesamt sehr ordentlich“, betonte Spielertrainer Matthias Koston zufrieden.

Die Spielvereinigung begann gegen den Münchner Kreisligisten mit zwei Neuzugängen: Maximilian Richter agierte in der Innenverteidigung und Damjan Knetemann links vorne. Da bei dem Offensivfußballer früh der Oberschenkel zumachte, übernahm ab der 21. Minute mit Jonas Grundmann ein weiterer Neuer dessen Platz. Grundmann brauchte nicht lange, um auf Temperatur zu kommen: In der 29. Minute schloss er einen gut ausgespielten Angriff platziert in die linke, obere Ecke ab. Und das war nicht die einzige sehenswerte Kombination des Heimteams, das noch vor dem Seitenwechsel durch Peter Gschrey (40.) das 2:0 nachlegte. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Coach Koston wechselte zur zweiten Halbzeit sechs weitere Akteure ein – am Spielverlauf änderte sich jedoch nichts. Die Kammerberger waren weiterhin die bessere Mannschaft, spielten ihre Angriffe aber nicht immer konsequent zu Ende. Eine Ecke führte dann zum Anschlusstreffer der Waldecker durch Lukas Obergrußberger (52.). Ehe die Partie aber kippen konnte, stellte Patrick Sturm auf 3:1 (69.).

In der Schlussphase ging es jedoch noch einmal heiß her: Zunächst verwandelte Obergrußberger einen umstrittenen Foulelfmeter (87.). Spannung kam aber nicht mehr auf, denn kurz darauf sorgten Marcel Truntschka (88.) und Niklas Kiermeier (90.+2) mit ihren Toren für den 5:2-Sieg – und damit für klare Verhältnisse. stm

