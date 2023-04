SpVgg Kammerberg: Koston erwartet eine Steigerung – Konzentrierter, geradliniger und taktisch klarer

SpVgg empfängt Bezirksliga-Dino Rohrbach

Die SpVgg Kammerberg kann gegen Rohrbach ihren fünften Sieg in Folge einfahren. Dafür muss sich die Koston-Elf aber deutlich steigern im Vergleich zur Vorwoche.

Kammerberg – Zum zweiten Mal in dieser Saison treffen am Samstag (13 Uhr) die beiden Dinos der Bezirksliga Nord aufeinander: Die SpVgg Kammerberg spielt dort seit 2014, nur der TSV Rohrbach noch länger. Der heutige Gegner ist schon seit 2013 dabei – und dennoch beinhaltet das Duell eine Premiere.

Koston: „Gegen Rohrbach werden Kleinigkeiten entscheiden“

Denn erstmals treffen die Kammerberger auf einen TSV Rohrbach, der nicht von Stefan Klos trainiert wird. Der Coach hatte den Club Anfang 2014 übernommen und bis zur vergangenen Winterpause trainiert. Da gab der Familienvater auch wegen der anstehenden Geburt seines zweiten Kindes seinen Posten ab. Klos’ Nachfolger heißt Markus Eberl, kommt vom TSV Hohenwart II (A-Klasse) und ist mit zehn Zählern aus sieben Spielen gestartet. Damit hat er bislang einen höheren Punkteschnitt (1,43) als sein Vorgänger (1,18). Rohrbach liegt zwar „nur“ auf Rang elf, hat aber mittlerweile ein Acht-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz.

Kammerberg holte im Saisonverlauf 13 Punkte mehr und geht als Vierter in die Begegnung. Die Koston-Elf hat den nächsten Entwicklungsschritt gemacht und kann auch mal gewinnen, wenn sie weit unter Normalniveau spielt – so wie zuletzt in Günzlhofen (2:1). „Wir müssen gegen Rohrbach wieder konzentrierter, geradliniger und taktisch klarer spielen als am vergangenen Wochenende“, fordert der Spielertrainer. Der 32-Jährige hofft, dass seine Mannen an die guten Trainingsleistungen anknüpfen können: „Ich will sehen, dass sie das mit in die Partie nehmen. Denn gegen Rohrbach werden Kleinigkeiten entscheiden.“

Beide Teams verfolgen ähnliche Ansätze: Sie wollen unangenehm sein und dem Gegner das Spielen so schwierig wie möglich machen. „Rohrbach ist eine Arbeitertruppe – so wie wir“, sagt Koston. Er kann auf die gleichen Akteure wie in Günzlhofen setzen. Für Kammerberg winkt der fünfte Sieg in Folge und – nach dem 3:0 im Hinspiel –der zweite Erfolg in dieser Saison gegen die Gäste.

Die Gesamtbilanz in den direkten Aufeinandertreffen spricht ebenfalls für die SpVgg: Neun Erfolgen stehen sechs Niederlagen gegenüber. Ein Unentschieden gab es übrigens noch nie zwischen den beiden Teams. Weil die Kammerberger nach dem Alles-oder-nichts-Motto spielen, könnte es dabei bleiben. VON MORITZ STALTER

