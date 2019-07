SpVgg Kammerberg lässt zahlreiche Chancen liegen - und verliert 

Die Art und Weise, wie die Niederlage zustande kam, ärgerte Trainer Matthias Koston. Kammerberg war in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft und erspielte sich eine Vielzahl an guten Möglichkeiten. „Wir hatten gute Ballstafetten und haben den Gegner kontrolliert“, berichtet Koston. Das einzige Manko war die Chancenverwertung. Bis auf Sebastian Waas, der kurz vor der Pause das 1:0 erzielte (45.), vergaben die SpVgg-Spieler alle Gelegenheiten. „Wir hatten über die 90 Minuten zehn gute Chancen – da darf man auch mal vier, fünf Tore machen“, betont der Trainer. Elf Minuten nach dem Seitenwechsel glichen die Fürstenfeldbrucker durch Antonios Ioannou aus. „Es war ihre erste Chance und nicht das erste Mal, dass wir mit unserem Fehler gleich ein Gegentor kassiert haben“, sagte Koston. In der Schlussphase schoss Yasin Kökner (88.) die Gäste zum Sieg. „Unsere Leistung in der zweiten Halbzeit war nicht bezirksligareif. Wenn wir uns am Samstag in Rohrbach so präsentieren, wird’s schwer“, so Koston. „Wir werden das analysieren und darüber sprechen. In dieser Woche müssen wir im Training Gas geben.“

