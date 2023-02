SpVgg Kammerberg mit deutlicher Leistungssteigerung

Neuzugang Lukas Ederer (21) macht laut Coach Koston riesige Fortschritte. © FuPa

Dieser Test macht Lust auf mehr: Bezirksligist SpVgg Kammerberg hat den Landesligisten FC Schwaig mit 1:0 bezwungen. Im Fokus standen auch zwei Neuzugänge.

Kammerberg – Bezirksligist SpVgg Kammerberg hat in seinem zweiten Testspiel den ersten Sieg eingefahren. Beim 1:0-Erfolg am Mittwochabend gegen den Landesligisten FC Schwaig zeigte das Team von Spielertrainer Matthias Koston eine deutliche Steigerung gegenüber dem 1:5 beim ASV Dachau. „Wir haben diesmal über 60, 70 Minuten super Fußball gespielt“, so Koston.

Schnell auf Betriebstemperatur

Die Kammerberger Kicker waren gegen Schwaig schnell auf Temperatur, ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen. In der 31. Spielminute brachte Jonas Grundmann die SpVgg sogar in Führung. Und weil der Tabellenfünfte der Bezirksliga Nord auch in der Folge gut geordnet auftrat und weniger Fehler machte als noch in Dachau, hielt Torhüter Markus Eisgruber bis zum Ende seinen Kasten sauber. Koston: „Das Ergebnis ist aber zweitrangig. Wichtiger ist, wie wir aufgetreten sind.“

Neuzugängen fehlt noch die Spielpraxis

Während Lukas Ederer erneut von Beginn an verteidigte, kam der andere Neuzugang Florian Machl bei seinem Debüt von der Bank – und hatte Chancen auf seinen Premierentreffer. „Flo stand zweimal blank vor dem Tor und hat den Ball auf seinem starken Fuß. Mit Spielpraxis macht er den blind rein“, meinte Koston. Über Ederer sagte er: „Lukas macht riesige Fortschritte. Er muss aber noch lernen, welche Sachen gut fürs Spiel sind – und welche nicht. Das kommt aber mit der Spielpraxis.“ Diese will der Kammerberger Coach den beiden talentierten Neuzugängen vom SE Freising geben.

