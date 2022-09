SpVgg Kammerberg: Ohne Emotion, Körperhaltung und Esprit

SpVgg verliert verdient gegen Neuling Günzlhofen

Die SpVgg Kammerberg zeigt bei der Heimniederlage gegen den bis dato Tabellenletzten VSST Günzlhofen eine schwache Leistung.

Kammerberg – An einem guten Tag kommen die Pässe an, dann geht es zielstrebig nach vorne. Und vorne lauert einer, der die Chance nutzt. Die SpVgg Kammerberg hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie mit den besten Teams der Bezirksliga Nord mithalten und diese sogar bezwingen kann. Doch die Elf von Matthias Koston hat auch eine andere Seite. Diese hat sie bei der 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den VSST Günzlhofen gezeigt. „Es war ein sehr schlechtes Spiel von uns. Ohne Emotion, ohne Körperhaltung, ohne Esprit“, sagt Koston enttäuscht.

Günzlhofen reiste als Tabellenschlusslicht an. Die Gäste hatten im bisherigen Saisonverlauf nur ein Spiel gewonnen. Es war klar, dass sie kein Offensivfeuerwerk abbrennen würden. Das mussten sie auch nicht, denn in Kammerberg reichte es, sich auf die Defensivarbeit zu konzentrieren. „Sie haben tief gestanden und es taktisch sehr ordentlich gemacht“, erklärt der Spielertrainer.(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Koston: „Es war ein gebrauchter Tag für uns und ein verdienter Sieg für Günzlhofen“

Seine Mannschaft fand kein Mittel: „Wenn wir keinen Zehn-Meter-Pass zum Mitspieler bringen oder annehmen können, tut sich so ein Gegner natürlich leicht.“ In der 39. Minute bestrafte der VSST die Hausherren für deren uninspirierten Auftritt. Antonio Ferlisi hatte nach einer Standardsituation viel Platz und köpfte die Gäste ohne Gegnerdruck in Führung (39.). Für Koston keine Überraschung: „Wenn du so pomadig auftrittst, dann ist es klar, dass der Gegner irgendwann die Chance wittert.“

Kurz nach dem Seitenwechsel wollte die SpVgg einen Freistoß kurz ausführen, verlor aber den Ball. Zwei gegnerische Stürmer liefen auf den Kasten von Markus Eisgruber zu, Hakan Özdemir schob zum 0:2 ein (50.). „Das hat nicht zu unserer Trainingswoche gepasst, denn die war gut. Aber es hat zu unserem Auftritt gepasst“, so Koston. Die Gastgeber fanden auch in der Folge keine Lösungen und kassierten ihre fünfte Saisonniederlage. „Es war ein gebrauchter Tag für uns und ein verdienter Sieg für Günzlhofen“, fasst Koston den Auftritt seiner Mannschaft zusammen. So bleibt es dabei: Mehr als zwei Siege in Folge gelingen den Kammerbergern in dieser Saison bisher nicht. MORITZ STALTER

