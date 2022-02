Kammerberg stark dezimiert: Doppelpacker Schmitt führt SpVgg dennoch zu Sieg gegen SCUG

Lukas Schmitt schnürte für Kammerberg einen Doppelpack. © SpVgg Kammerberg

Die SpVgg Kammerberg steckt mitten in einem kräftezehrenden Vorbereitungsprogramm. Im Test gegen den SC Unterpfaffenhofen musste Trainer Koston auf einige Spieler verzichten.

Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg und der SC Unterpfaffenhofen mussten in ihrem Test auf mehrere Spieler verzichten. „Verletzungen und die Corona-Situation haben es uns nicht leicht gemacht“, sagte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston. Sein Team hat die Ausfälle besser kompensiert und am Samstag das Duell der Bezirksligisten in Unterpfaffenhofen mit 3:1 (2:1) gewonnen.

Die Kammerberger zeigten nach harten Einheiten in der vergangenen Woche und der 2:3-Testspielniederlage beim SV Sulzemoos eine starke Moral. „Man hat gesehen, dass wir läuferisch am Limit sind“, konstatierte Koston. Die Spielvereinigung kombinierte sich aber immer wieder durch die gegnerische Defensive und belohnte sich erstmals in Minute zwölf, als Lukas Schmitt einen Angriff per Schlenzer ins lange Eck vollendete.

Robert Villand legte nach einer halben Stunde das 2:0 nach – wiederum nach einer schönen Kombination. Unterpfaffenhofens Anschlusstreffer durch Carlos Mensah (34.) hätten die Kammerberger Kicker verhindern können. „Das war zu billig“, monierte Koston. Mehr als ein Kratzer in der Bilanz war das Gegentor allerdings nicht. Denn seine SpVgg fand weiterhin die Lücken in der SCU-Defensive – und Schmitt setzte in der 77. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt.

„Es war ein guter Test zum Abschluss der dritten Vorbereitungswoche“, betonte Koston. Und weiter: „Jetzt haben wir zwei, drei Tage frei. Das tut uns allen gut.“ (stm)