SpVgg Kammerberg scheidet gegen Kreisligisten aus: „Wir müssen Fußball arbeiten und kämpfen“

SpVgg raus aus dem Sparkassencup Dachau

Von Moritz Stalter schließen

Bei der SpVgg Kammerberg läuft es nicht zurzeit: Nach dem verkorkten Bezirksliga-Start fliegt das Koston-Team auch aus dem Sparkassencup Dachau raus.

Nach der starken vergangenen Saison sehen einige Trainer die SpVgg Kammerberg als Top-Fünf-Team der Bezirksliga Nord. In der aktuellen Form ist eine Spitzenplatzierung allerdings weit weg. Und auch im Sparkassencup Dachau ist nach der 2:3 (0:2)-Niederlage bei der SpVgg Erdweg bereits Schluss.

Anders als die Kammerberger steck der Kreisligist aus Erdweg noch mitten in der Vorbereitung. Von einem konditionellen Rückstand oder schweren Beinen nach harten Einheiten war allerdings nichts zu sehen. Im Gegenteil: Erdweg setzte dem Favoriten zu – und dieser machte wie beim Bezirksliga-Auftakt in Eichstätt (0:2) zu viele Fehler.

„Wir müssen Fußball arbeiten und kämpfen. Wenn wir das nicht kapieren, wird es eine ganz harte Nummer.“

Beim 0:1 durch Manuel Rumler nach einer Standardsituation fehlte die Absicherung (16.) in der Hintermannschaft. Der zweite Treffer für den Underdog durch Fabian Meier fiel nach einem Ballverlust der Gäste (41.). In der zweiten Hälfte verkürzte Alexander Nefzger per Elfmeter (73.), doch Florian Reinbrecht stellte nach einem Ballverlust im Zentrum den Zwei-Tore-Abstand wieder her (78.). Kammerberg verkürzte zwar noch einmal durch Jonas Grundmann, der Anschlusstreffer kam aber zu spät (87.).

Matthias Koston, Spielertrainer der Gäste, warnt: „Es ist exakt der gleiche Saisonstart wie vor zwei Jahren, als wir die ganze Zeit im Tabellenkeller waren. Wir müssen Fußball arbeiten und kämpfen. Wenn wir das nicht kapieren, wird es eine ganz harte Nummer.“

Immerhin konnten Kapitän Maximilian Schaar, Königstransfer Fitim Raqi und Mittelfeldabräumer Robert Villand nach ihren Urlauben Spielpraxis sammeln. Der Trainingsrückstand war dem Mittelfeld-Trio freilich anzumerken. Und so war die Niederlage zumindest ein Stück weit erklärbar. (stm)