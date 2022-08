SpVgg Kammerberg: Von Beginn an wach sein - Lask fällt wochenlang aus

Ein schmerzhafter Ausfall: Leander Lask (blau, am Ball) verletzte sich beim Auftaktspiel der SpVgg Kammerberg gegen Schwabing und wird wochenlang fehlen. © Michalek

Die SpVgg Kammerberg und der SV Dornach verloren beide am ersten Bezirksliga-Spieltag. Am Freitagabend treffen sich die Teams zum direkten Duell.

Kammerberg – Für drei Trainer gehört der SV Dornach zum engen Kreis der Meister-Kandidaten in der Bezirksliga Nord. Der neue Übungsleiter Alexander Schmidbauer bezeichnet ein Ziel unter den ersten Fünf als realistisch. Wie groß das Leistungsniveau der Dornen tatsächlich ist, wird am heutigen Freitag (18.30 Uhr) die SpVgg Kammerberg testen. Die Gäste haben sich auf keine bestimmte Platzierung festgelegt. „Mindestens ein Unentschieden sollte es in Dornach werden. Noch besser wären drei Punkte“, sagt SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston.

Koston: „Dornach brutal stark besetzt und im Sommer noch mal verstärkt“ - aber mit Fragezeichen

Der 31-Jährige hat den SV Neuperlach München als Topfavoriten genannt. Dornach taucht in seiner Liste nicht ganz vorne auf, dennoch schätzt er das Team aus der Gemeinde Aschheim hoch ein. „Die Dornacher sind eigentlich brutal stark besetzt und haben sich im Sommer noch mal verstärkt“, so Koston, aber es gebe auch Fragezeichen: „Sie hatten schon in der vergangenen Saison viel Qualität und sind trotzdem nicht weit vorne gelandet.“ Der SVD beendete die Spielzeit als Tabellenelfter – und damit sogar einen Platz hinter der Spielvereinigung. Dabei hatte der damalige Trainer Anton Plattner den Aufstieg angepeilt. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Plattners Nachfolger Schmidbauer ist ambitioniert, lässt es allerdings ruhiger angehen. Der 33-Jährige möchte die Aufbruchstimmung nutzen, die nach der Wahl eines neuen Vorstands und den teils namhaften Neuzugängen im Club herrscht. So wechselte mit Vladimir Rankovic (28) ein Mittelfeldspieler zum SVD, der in der 2. und 3. Liga aktiv war. Cenk Imsak (32) verfügt über Bayernliga-Erfahrung. Außerdem kamen drei Akteure vom Lokalrivalen FC Aschheim. Dazu blieb der Stamm mit überdurchschnittlichen Bezirksliga-Spielern wie Dominik Goßner und Manuel Ring erhalten. „Von den Namen her haben sie sich auf jeden Fall verbessert“, meint Koston. Am ersten Spieltag gingen die Dornacher allerdings leer aus. In Rohrbach unterlagen sie mit 2:3 – nach Führung und starker erster Halbzeit. „Dieses Spiel darfst du nicht verlieren“, sagte Trainer Schmidbauer.

SpVgg Kammerberg: Veränderungen gegenüber Schwabing-Spiel möglich - Lask verletzt

Auch die Kammerberger verließen den Platz am ersten Spieltag mit leeren Händen – und hätten ihre Partie ebenso nicht verlieren müssen, denn beim 1:2 gegen den FC Schwabing war die Koston-Elf vor allem nach dem Seitenwechsel das überlegene Team. Der Anschlusstreffer durch Alexander Nefzger kam allerdings zu spät.

In Dornach wollen die Kammerberger von Beginn an wach sein. Ein Rückschlag ist der längere Ausfall von Leander Lask. Der Offensivspieler hat sich im Zweikampf mit einem Gegenspieler am Sprunggelenk verletzt. „Leander wird uns sechs, sieben Wochen fehlen. Das ist bitter“, sagt Koston. Jonas Grundmann, Torschütze Nefzger oder Marcel Truntschka könnten in die Startelf rutschen. „Ich habe schon eine Idee, wie wir das Spiel bestreiten werden“, so Koston. Mehr wollte er nicht verraten. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.