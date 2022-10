Besser als in den kühnsten Träumen: SpVgg Kammerberg schlägt SV Nord Lerchenau

Die SpVgg Kammerberg ließ mit einer bärenstarken Leistung dem Favoriten SV Nord Lerchenau keine Chance © Michalek

Die Bezirksliga-Kicker der SpVgg Kammerberg hatten großen Respekt vor dem Topteam SV Nord Lerchenau.

Kammerberg – „Wenn wir alles reinwerfen, können wir etwas mitnehmen“, sagte Spielertrainer Matthias Koston. Nicht einmal in den kühnsten Träumen hätte sein Team aber nach einer Viertelstunde mit 4:0 geführt, in der Realität jedoch schon. Denn seine Kammerberger spielten sich in einen Rausch. Am Ende hieß es 6:0. „Wir waren von Beginn an hellwach“, sagte SpVgg-Teammanager Klaus Kollmair. In der sechsten Minute belohnte Damjan Knetemann die Gäste mit der Führung per sehenswertem 20-Meter-Schuss. Ein Dreifach-Schlag innerhalb von nur drei (!) Minuten durch Jonas Grundmann (11.) und zweimal Patrick Sturm (12./13.) brachte die Gäste früh auf die Siegerstraße. „Nord hat sehr hoch gestanden. Wir haben des eiskalt ausgenutzt“, bemerkte Kollmair.

Danach wachte der Tabellenzweite aus der Lerchenau auf. Karl-Heinz Lappe hatte mit einem Lattenschuss (25.) die erste Chance des Heimteams. Einen Pressschlag im Kammerberger Strafraum wertete der Schiedsrichter als Foul von Stefan Aust. Stefan Fängewisch parierte allerdings den Elfmeter von Peter Zeussel (39.).

Nach dem Seitenwechsel brauchte der SV Nord ein schnelles Tor. Die Kammerberger verteidigten aber gut. Spätestens mit dem Eigentor zum 5:0 durch Sebastian Bittner war alles klar. Auch den Treffer zum 6:0-Endstand erzielte ein Lerchenauer. Dieses Mal traf Satuk Can ins eigene Netz. Kollmair: „Wir haben nach dem Superstart ein bisschen Glück gehabt und es dann souverän zu Ende gespielt.“ (stm)