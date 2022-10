SpVgg Kammerberg: Tore zum richtigen Zeitpunkt - Grundmann mit Doppelpack gegen den Ex-Verein

Kammerberg im Derby abgezockter als Palzing

Von Moritz Stalter

So deutlich wie das Ergebnis war der Spielverlauf nicht, die SpVgg Kammerberg nutzte gegen den SVA Palzing jedoch eiskalt ihre Chancen.

Palzing/Kammerberg – Jonas Grundmann startete durch, hob den Kopf und sah, dass Palzings Torhüter zu weit vor seinem Tor steht. Aus vollem Lauf zirkelte der Kammerberger den Ball aus 30 Metern an ihm vorbei ins Netz. Dieser sehenswerte Treffer hätte einen ausgelassenen Jubel verdient gehabt, doch Grundmann verzichtete darauf. Aus Respekt vor seinen ehemaligen Teamkollegen vom SVA Palzing. Mit seinen beiden Treffern hatte er einen entscheidenden Anteil am 4:1-Auswärtserfolg der SpVgg Kammerberg, die nach einem durchwachsenen Saisonstart in der Bezirksliga Nord weiter nach oben klettert.

Berndl verpasst Führung für Palzing, Grundmann mit Geniestreich

In Palzing konnten die Gäste ihr Spiel zunächst nicht durchdrücken, denn der SVA hielt gut dagegen. In der achten Minute hatte die Heimelf nach einem Eckball die Riesenchance auf die Führung, doch Maximilian Berndl köpfte freistehend aus fünf Metern drüber. Danach lieferten sich beide Teams ein intensives, ausgeglichenes Duell, dem die großen Highlights zunächst fehlten. Das änderte sich in der 39. Minute, als die Kammerberger über das Zentrum aufbauten. Über Spielertrainer Matthias Koston gelangte der Ball in den Lauf von Grundmann, der per Tunnel die Gästeführung erzielte.

In der zweiten Halbzeit spielten die mit mehr individueller Klasse ausgestatteten Kammerberger abgezockter. Und vorne hatten sie einen Grundmann, der mit seinem Traumtor auf 2:0 stellte (68.). In der vergangenen Saison hatte der Doppeltorschütze noch auf der anderen Seite gestanden – und an gleicher Stelle zwei Treffer zum 4:0-Sieg der Palzinger über die SpVgg beigesteuert. SVA-Coach Gianluca Dello Buono kannte Grundmanns Stärken, sagte aber mit einem Augenzwinkern: „So eine Aktion habe ich letztes Jahr von ihm für Palzing nicht gesehen.“ (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Heimelf gab aber nicht auf und belohnte sich. Fabian Radlmaier erzielte in der 78. Minute mit einem feinen Heber den Anschlusstreffer. Hoffnung keimte auf. „Wir haben schon gedacht, dass noch was möglich ist“, gab Dello Buono zu. Doch wenig später ließen die Palzinger nach einem Kammerberger Freistoß Marius Cosa zu viel Platz. Diesen nutzte der SpVgg-Stürmer für einen Kopfballtreffer zum 3:1 (85.).

Die Gäste ließen danach nichts mehr anbrennen und machten das Ergebnis in der Nachspielzeit noch deutlicher. Der eingewechselte Damjan Knetemann traf von der Seitenlinie aus spitzem Winkel zum 4:1-Endstand. SVA-Keeper Michael Wellenhofer, der beim Traumtor von Grundmann schon eine unglückliche Figur gemacht hatte, musste diesen Treffer definitiv auf seine Kappe nehmen. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

Die Stimmen zum Derby

Gianluca Dello Buono (Trainer, SVA Palzing): „Ich hatte das Gefühl, dass einige Jungs nach unseren Leistungen in den vergangenen Wochen mehr wollten – und dann unzufrieden waren, weil nicht alles funktioniert hat. Wir waren zu negativ, schon vor dem Rückstand. Und das sollte uns nicht passieren. Wir müssen positiver bleiben, für das Team arbeiten.“

Onur Tas (Co-Spielertrainer, SVA Palzing): „Die erste Halbzeit war unsere bessere Hälfte. Vielleicht hätten wir da noch mehr nach vorne spielen müssen. Hinten haben wir sicher gestanden, wir hatten sie im Griff. In der zweiten Halbzeit haben die individuelle Klasse von Jonas und individuelle Fehler von uns das Spiel entschieden.“

Matthias Koston (Trainer, SpVgg Kammerberg): „Die Atmosphäre war nicht so hitzig wie gewohnt. Das hat die Palzinger gepusht. Dieses Mal war es nicht so hektisch. Das war gut für uns. Wir haben heute die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Ich bin mit unserer Leistung zufrieden, wir müssen uns aber wieder mehr auf unseren Spielaufbau konzentrieren.“

Jonas Grundmann (Doppeltorschütze, SpVgg Kammerberg): „Beim zweiten Tor habe ich gesehen, dass er zu weit draußen steht, und es dann einfach probiert. Ich habe nicht gejubelt, weil ich eine schöne Zeit in Palzing hatte und das alles Top-Jungs sind. Für mich persönlich war es eine sehr schöne Rückkehr.“

