SpVgg Kammerberg bekommt vom TSV Murnau ihre Defizite aufgezeigt

Markierte im Test gegen Murnau den 1:3-Ehrentreffer für die SpVgg Kammerberg: Spielertrainer Matthias Koston. © Michalek

Die SpVgg Kammerberg präsentiert sich im Test gegen den TSV Murnau zu fehlerhaft. Alle drei Gegentore resultieren aus Ballverlusten der Koston-Elf.

Kammerberg - Testspiele sind auch dazu da, um an Schwächen zu arbeiten. Die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg hat dafür mit dem TSV Murnau den perfekten Gegner gefunden. „Die Murnauer sind jung, spielstark und spielen Vollgaspressing. Sie haben unsere Defizite aufgezeigt“, sagte Kammerberg-Spielertrainer Matthias Koston nach der 1:3 (0:2)-Niederlage seiner Mannschaft.

SpVgg Kammerberg: Koston markiert den Ehrentreffer kurz vor Schluss

Murnau schaffte in der vergangenen Saison nach 14 Jahren in der Kreisliga den Aufstieg in die Bezirksliga Süd. Kammerberg setzte dem forschen Emporkömmling Erfahrung entgegen. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams Chancen hatten. Allerdings machte die SpVgg Fehler. „Die hat Murnau brutal ausgenutzt“, sagte Koston. Aus einem Ballverlust von Jonas Grundmann in der Vorwärtsbewegung entwickelte sich ein Konter, den Tadeus Henn abschloss (16.). Kurz vor der Pause stellte Emilio Schmidt Cabrera auf 0:2 (40.) – nach einem Fehlpass von Stefan Aust. Beim dritten Gegentor verlor Keeper Stefan Fängewisch den Ball, Roman Trainer nahm das Geschenk an (75.). Kurz vor Schluss durften die Kammerberger auch einmal jubeln: Koston (89.) staubte nach einem Schuss von Patrick Sturm zum 1:3-Endstand ab.

„Wir sind mitten in der Vorbereitung. Das hat man besonders bei der Qualität des Passspiels gemerkt. Insgesamt war das aber ein guter Test gegen einen guten und angenehmen Gegner“, bilanzierte Koston. Bereits am Donnerstag (19 Uhr) ist die Spielvereinigung wieder im Einsatz. Dann geht es gegen den SV Waldeck-Obermenzing. stm