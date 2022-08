SpVgg Kammerberg und BC Attaching gegen Münchner Top-Teams, SVA Palzing gegen Aufsteiger

Teilen

Die nächste schwere Aufgabe für Aufsteiger Attaching: Lukas Maximilian Hübner und Co müssen beim SV Nord in München-Lerchenau bestehen. © michalek

Die SpVgg Kammerberg und der BC Attaching erwarten am Wochenende schwierige Aufgaben. Der SVA Palzing will gegen Aufsteiger Untermenzing weitere Punkte.

Landkreis – Zwei Topteams, ein Aufsteiger – die nächsten Gegner der Fußball-Bezirksligisten kommen aus unterschiedlichen Tabellenregionen. Die SpVgg Kammerberg macht am Samstag (13 Uhr) den Anfang mit dem Heimspiel gegen Spitzenreiter SpVgg Feldmoching. Am Sonntag (14.30 Uhr) gastiert der BC Attaching beim Tabellenzweiten SV Nord Lerchenau. Die vielleicht brisanteste Partie steigt um 16 Uhr, wenn sich der SVA Palzing mit Aufsteiger SV Untermenzing um Punkte für den Klassenerhalt streitet.

SpVgg Kammerberg: Kapitän Schaar fehlt, Eichenseer fraglich - Feldmoching ein „Supergegner“

Weiter vorne in der Tabelle steht die SpVgg Kammerberg. Die Elf von Trainer Matthias Koston hat sich durch zwei Siege im Klassement nach vorne geschoben. Mit dem 3:0-Erfolg am vergangenen Wochenende in Manching zeigten die Kammerberger, was in ihnen steckt. Doch ausgerechnet in dieser erfolgreichen Phase muss Trainer Koston sein Team umstellen, denn Thomas Eichenseer wird voraussichtlich und Maximilian Schaar sicher ausfallen. „Maxi ist als Kapitän sehr wichtig, er ist aber privat verhindert“, sagt Koston. Und der Wert Eichenseers für das Team ist ohnehin bekannt. Der Defensivallrounder schießt gefährliche Standards und bringt Fähigkeiten mit, die im SpVgg-Kader rar sind. „Tom ist mit Abstand unser erfahrenster Spieler auf diesem Niveau. Er ist sogar bei 70, 80 Prozent wichtig, weil er ruhig am Ball ist und weiß, wann er das Tempo verschärfen oder auch mal foulen muss“, so Koston. Immerhin: Bei Eichenseer besteht trotz dessen Muskelverletzung eine Resthoffnung.

Unter der Woche im Sparkassenpokal beim TSV Arnbach testete der Spielertrainer eine neu formierte Defensive. Das Ergebnis war eine 3:5-Niederlage nach Elfmeterschießen. „Die komplette Überzeugung fehlte“, sagt Koston. Er ließ offen, welchen elf Spielern er das Vertrauen schenkt. Sicher ist: „Das ist ein Supergegner. Feldmoching hat in der Offensive eine brutale Qualität und steht in der Defensive sehr gut“, so Koston. Und weiter: „Aber das Spiel fängt bei 0:0 an. Was bisher war, interessiert nicht.“

BC Attaching: Mehmedovic erwartet „das schwerste Spiel bis jetzt“

Der BC Attaching trifft auf Feldmochings direkten Nachbarn – sowohl in der Tabelle als auch geografisch. Die Sportplätze der Clubs aus dem Münchner Norden sind nur zwei Kilometer voneinander entfernt. Und auch dem Platz tummelt sich ähnlich viel Qualität. „Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass der SV Nord für mich zu den Topfavoriten gehört“, berichtet BCA-Trainer Enes Mehmedovic. Und weiter: „Ich erwarte das schwerste Spiel bis jetzt.“ (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Attachinger werden versuchen, dem Tabellenzweiten eine kompakte Defensive in den Weg zu stellen. Allerdings ist das Bollwerk geschwächt. Mirnes Gurbeta hat nach seinem Aus im Kammerberg-Spiel die bittere Diagnose Knorpelschaden erhalten. Der Abwehrchef wird lange ausfallen. Sechser Patrick Huljina wird beruflich bedingt die nächsten vier Spiele verpassen, Sebastian Aigner könnte ihn ersetzen. Trainer Mehmedovic könnte klagen, doch er wählt den anderen Weg: „Wir werden das irgendwie hinbekommen. Wir haben uns bisher ja auch nicht blamiert.“

SVA Palzing: Rotsünder Rakonic und Berndl kehren zurück

Blamiert haben sich auch die Palzinger Fußballer nicht. Im Gegenteil: Das Team aus dem Ampertal steigerte sich von Spiel zu Spiel. Die Belohnung: Am vergangenen Wochenende punktete der SVA beim 3:1 in Eichstätt erstmals in dieser Saison. „Jetzt wollen wir den ersten Heimsieg nachlegen“, sagt Trainer Gianluca Dello Buono. Und dies in neuem Gewand. Ihr neongrün-schwarzes Ausweichtrikot haben die Palzinger in einem Film bei Instagram präsentiert, der sich vor den Proficlubs nicht verstecken muss. Einzig der Kabinentrakt verrät, dass in Palzing Bezirksliga und nicht Bundesliga gespielt wird.

Geht es nach Trainer Dello Buono, läuft der SVA in der kommenden Saison in der gleichen Spielklasse auf. Allerdings müssen sich die Leistungen dann auf dem Niveau der ersten Halbzeit in Eichstätt einpendeln. „Da haben wir es gegen den Ball sehr gut gemacht. Auch die Abstände haben gepasst. In der zweiten Halbzeit war das nicht mehr so der Fall“, so der Coach.

Gegner Untermenzing ist als einziges Team noch sieglos, hat aber den Topteams aus Manching, Feldmoching und Neuperlach Unentschieden abgetrotzt. Der SVA muss sich strecken – trotz Rückkehr der Rotsünder Ivan Rakonic und Maximilian Berndl. Ob es für den ersten Heimsieg reicht, wird sich am Sonntag am späten Nachmittag zeigen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.