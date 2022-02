Ordentliche Leistung gegen einen starken Gegner: SpVgg Kammerberg unterliegt Schwaig im Testspiel

Wenig zugelassen haben Thomas Nefzger (M.) und die Kammerberger Kicker im ersten Test gegen Schwaig. © Lehmann

Die Fußballer der SpVgg Kammerberg sind in die Vorbereitung gestartet, im ersten Testspiel hat vieles gepasst. Allerdings verzeichnet der Verein zwei Abgänge.

Kammerberg – Seit einer Woche schwitzen die Fußballer der SpVgg Kammerberg, um auch in der nächsten Spielzeit in der Bezirksliga Nord kicken zu können. Es wäre die achte Saison in Folge, nur der TSV Rohrbach ist noch länger dabei. Im ersten Vorbereitungsspiel gegen den FC Schwaig haben sich die abstiegsgefährdeten Kammerberger wacker geschlagen. „Wir haben es ordentlich gemacht“, sagte Trainer Matthias Koston nach der 1:2-Niederlage gegen das Landesliga-Spitzenteam.

Koston stellte sieben Akteure von Beginn an auf, die im letzten Spiel vor der Winterpause in der Startelf gestanden hatten. Und wie damals beim 1:1 in Jetzendorf machte die SpVgg eine gute Partie. „Wir haben wenig zugelassen“, lobte Koston. Den FCS über 90 Minuten vom eigenen Kasten fernzuhalten – unmöglich, dafür besitzt der Tabellendritte der Landesliga Südost zu viel Klasse. Die blitzte in der 36. Minute auf, als Torjäger Raffael Ascher nach einem Pass in die Spitze die Kugel abtropfen ließ und Mario Simak den Ball in den linken Winkel jagte. „Wir hätten es vorher besser verteidigen können. Der Schuss war dann super“, so Kostons Kommentar zum Gegentor.

SpVgg-Coach Koston zieht positives Fazit

Die SpVgg hielt gegen den mit seinen Top-Offensivleuten angetretenen Gegner jedoch gut dagegen. Nach der Pause ließ Schwaig die Kammerberger laufen, gefährlich vor das Tor kam der FCS aber nur zweimal. Eine der Chancen verwertete Maximilian Hellinger, dessen Flatterball neben dem Pfosten einschlug (65.). Markus Eisgruber, der in Hälfte zwei für Stefan Fängewisch im Tor stand, war machtlos.



Kammerbergs Antwort folgte zehn Minuten später. Nach einem Steckpass lief Alexander Nefzger aufs Tor zu und schob überlegt zum 1:2 ein (75.). Dabei blieb es. „Wir haben es gut verteidigt. Wenn Schwaig ernst macht, können sie aber wahrscheinlich noch mal druckvoller spielen“, betonte Coach Koston. An seinem Resümee änderten diese Erkenntnis und das Ergebnis aber nichts. „Es hat Spaß gemacht, der Platz in Marzling war gut.“

Mathias Treffer und Florian Rangosch haben den Verein verlassen

Auf dieser Leistung können die Kammerberger aufbauen. „In den ersten Spielen geht es trotzdem darum, wieder reinzukommen und sich an die Zweikämpfe zu gewöhnen“, erklärt Koston. Mathias Treffer (Inhauser Moos) und Florian Rangosch (MTV München) haben den Club im Winter verlassen. Neuzugänge gibt es nicht. Momentan fehlen vier Spieler wegen Corona-Infektionen. „Sie sollen erst wieder kommen, wenn die Untersuchungen der Lunge und des Herzens ergeben, dass kein Risiko besteht“, sagt Koston.

Auch bei der Organisation der Testspiele erhöht Corona den Aufwand. So wurde die Partie gegen Raisting verlegt, weil es am eigentlichen Spielort Andechs nicht ging. „Sie konnten die Corona-Richtlinien nicht erfüllen“, so Koston. Mit Pöcking wurde ein alternativer Spielort gefunden.

Die weiteren Testspiele der SpVgg Kammerberg:

■ Samstag, 5. Februar, 12 Uhr: SV Raisting – SpVgg Kammerberg.

■ Mittwoch, 9. Februar, 19.15 Uhr: SV Sulzemoos – SpVgg Kammerberg.

■ Samstag, 12. Februar, 13 Uhr: SC Unterpfaffenhofen – SpVgg Kammerberg.

■ Mittwoch, 16. Februar, 19.30 Uhr: SC Fürstenfeldbruck – SpVgg Kammerberg.

■ Sonntag, 27. Februar, 17 Uhr: DJK SV Altdorf – SpVgg Kammerberg.