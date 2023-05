SpVgg Mauern: Pfüller-Nachfolger gefunden, Kracherspiel vor der Brust

Von: Nico Bauer

Trainerpräsentation in Mauern: (v. l.) Sven Oechsner (Technischer Spielleiter), Johannes Widl (Vorstand), Steven Ducat (neuer Coach) und Maximilian Hagl (Technischer Spielleiter) ziehen in der neuen Saison an einem Strang. © Verein

Jetzt ist es raus: Steven Ducat trainiert ab Sommer die SpVgg Mauern. Am Sonntag geht’s für den Kreisklassisten aber erstmal zum Tabellenführer.

Mauern – Eine Zukunftsfrage ist bei der SpVgg Mauern bereits geklärt: Trainer Georg Pfüller wird nach dieser Spielzeit aufhören, für ihn übernimmt Steven Ducat. Die Gegenwart des Kreisklassisten ist aber der Abstiegskampf – und da steht am Sonntag (15 Uhr) das Kracherspiel beim Tabellenführer SV Vötting an.

Schon im Februar hatte Georg Pfüller (37) den Verein davon in Kenntnis gesetzt, dass er im Sommer das Traineramt abgeben werde. Er möchte seine privaten Prioritäten anders setzen und sich mehr um die Familie kümmern. Bei der SpVgg und in der Mannschaft war das aber nicht das große Thema: Das Team arbeitete konzentriert weiter – und hat nach dem 2:1-Überraschungssieg am vergangenen Wochenende beim TSV Au aktuell zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz.

Steven Ducat „war von Anfang an unser Wunschkandidat“

Derweil präsentierte der Verein den neuen Trainer Steven Ducat (40). „Er war von Anfang an unser Wunschkandidat“, betont Sportlicher Leiter Max Hagl. Die Bekanntgabe von Pfüllers Entscheidung kam ziemlich genau zu der Zeit, als Ducat beim A-Klassisten SpVgg Attenkirchen aufhörte. Hagl berichtet von einem intensiven Prozess: „Wir haben uns sehr um ihn bemüht, und unser Projekt hat ihm auch gut gefallen.“

Bevor sich der aktuelle Trainer Georg Pfüller jedoch mehr seiner Familie widmen kann, steht noch ein brutal hartes Stück Arbeit an: Die Mauerner treten erst beim Spitzenreiter Vötting und beim Fünften Nandlstadt an, bevor zum Abschluss die Lokalderbys gegen Hörgertshausen und Gammelsdorf folgen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die letzte Saisonpartie in Gammelsdorf ein echtes Finale um Klassenerhalt und Relegation sein wird. „Für solche Spiele spielen wir doch Fußball“, so Sportleiter Hagl, der selbst für die Mauerner „Erste“ aufläuft. Schon seit zwei Wochen spreche man im Mannschaftskreis über diese letzte Partie.

Gegner SV Vötting unter Zugzwang

Bei Gegner SV Vötting steht ebenfalls viel auf dem Spiel. Der Tabellenführer liegt zwei Zähler vor dem FC Moosburg und muss Mauern besiegen, um in einer Woche als Nummer eins gegen den FCM antreten zu können. „Ich stelle den Jungs schon das Gas ein“, sagt Trainer Max Peschek und verdeutlicht, dass erst ab Sonntagabend an das Gipfeltreffen mit Moosburg gedacht wird.

Nach der 1:3-Niederlage in Kirchdorf stehen die zuletzt spielfreien Vöttinger nun unter Druck. Peschek sagt auch, dass Siege gegen Mauern und Moosburg ein Schritt wären, aber keine Meisterschaftsentscheidung: „Ich bin BWL’ler. Es ist nur entschieden, wenn rechnerisch alles sicher ist.“ Er weiß, dass sein Team nach einer durchwachsenen Wintervorbereitung nicht mehr die Leichtigkeit der Hinrunde verkörpert. Der Trainer erinnert sich zudem noch gut an den 2:1-Hinspielsieg in Mauern und betont, „dass die deutlich besser als ihr Tabellenplatz sind“.

