SpVgg Mauern startet gegen den TSV Au in den „brutalen Oktober“

Mehr Aggressivität und Wille fordert Mauern-Coach Georg Pfüller vor den schwierigen Spielen. © michalek

Die SpVgg Mauern tut sich nach einem Höhenflug zum Saisonbeginn mittlerweile schwer. Mit dem Spiel gegen Au beginnt eine Reihe kniffliger Aufgaben.

Mauern/Au – Der TSV Au ist sicher nicht der Wunschgegner der SpVgg Mauern, um ihr Tief zu überwinden. Andererseits würde ein Erfolg gegen die Hallertauer im Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr der Truppe von Trainer Georg Pfüller sicher einen Boost geben. Denn beim Aufsteiger ist nach dem Traumstart mit drei Siegen in Serie Sand im Getriebe. In den vergangenen fünf Partien gab es nur einen Dreier und vier Niederlagen.

Mauern-Coach Pfüller: „Die Führungsspieler müssen besser vorangehen“

Das liegt laut Pfüller zum einen daran, „dass bei unseren beiden Herren-Mannschaften das Lazarett so brutal voll ist“. Zum anderen seien die Aggressivität im Zweikampf und der unbedingte Wille zum Torerfolg abhandengekommen. Am vergangenen Sonntag kassierte die SpVgg beim SC Freising eine 0:2-Niederlage, obwohl sie nicht deutlich schlechter war als der Gegner. Doch im Spiel nach vorne fehlte die Genauigkeit, der letzte Pass kam zu selten. „ Im Spiel am Sonntag müssen wir mehr Präsenz zeigen. Wir haben einige Topspieler, die sind aber, wie in Freising, kaum zu sehen. Da müssen die Führungsspieler besser vorangehen, sodass die jungen Kicker sich daran aufrichten können“, sagt der Coach. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Schwarz und Schermbach treffen bei Au wie am Fließband

Das funktioniert in Au nach Schwierigkeiten zum Saisonstart derzeit ganz gut. Vergangene Woche lobte Trainer Sepp Summerer besonders den 21-jährigen Noah Ziegltrum, der gegen Vatanspor-Spielertrainer Deniz Sari eine Topleistung brachte. Richtig glänzen konnte der Kreisliga-Absteiger gegen den Tabellenletzten zwar nicht. Aber mit Geduld und unbedingtem Siegeswillen bekamen die Grün-Weißen mit zunehmender Spieldauer Oberwasser und trafen durch ihre beiden Torschützen vom Dienst, Alex Schwarz und Dominic Schermbach, zum verdienten 2:0-Sieg. Das Stürmerduo verbreitet mit zusammen 17 Treffern in acht Partien bislang Angst und Schrecken bei den Kreisklassen-Verteidigern. Nach vier Siegen in Serie belegen die Hallertauer mittlerweile Platz drei.

Gegen Mauern müsse erneut eine konzentrierte Leistung her, fordert ein zuversichtlicher Summerer: „Mauern ist Aufsteiger und hatte am Anfang die Euphorie und den Schwung, um einen Topstart hinzulegen. Aber, ähnlich wie bei Zolling, denke ich, dass sie nicht das Potenzial haben, um ganz vorne mitzuspielen.“ Das weiß auch sein Trainer-Kollege: „Der Oktober wird brutal. Wir spielen jetzt gegen Au, dann in Vötting, dann kommt Nandlstadt, und zum Monatsabschluss dann zwei Derbys in Hörgertshausen und gegen Gammelsdorf. Trotzdem wollen wir punkten.“ VON JOSEF FUCHS

