Nach Niederlage im Hinspiel - SpVgg Kammerberg offene Rechnung beim VSST Günzlhofen begleichen

Teilen

Auf Revanche aus: Im Hinspiel unterlag die SpVgg Kammerberg, hier Robert Villand (blau), dem VSST Günzlhofen. © Lehmann

Die SpVgg Kammerberg ist gut aus der Winterpause gekommen. Gegen den VSST Günzlhofen soll der fünfte Sieg im sechsten Spiel her.

Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg ist hervorragend aus der Winterpause gestartet. Am morgigen Sonntag (15 Uhr) können Spielertrainer Matthias Koston und seine Mannschaft beim VSST Günzlhofen nachlegen. Dort ist die Stimmung deutlich schlechter.

Koston: „Wir stellen uns wieder auf ein laufintensives und zweikampfbetones Spiel ein“

VSST-Spielertrainer Qemajl Beqiri bemängelte nach der 1:4-Niederlage am vergangenen Wochenende die Trainingsbeteiligung seiner Spieler. Es sei daher kein Wunder, dass seinem Team in den zweiten 45 Minuten stets die Kraft ausgehe, so der Coach. Die Folge sind Einbrüche wie der in Rohrbach, wo der VSST trotz Überzahl nach dem Seitenwechsel drei Gegentore kassierte. Obwohl der Aufsteiger auf dem Abstiegsrelegationsplatz steht und sich damit berechtigte Hoffnung auf den Klassenerhalt machen darf, ist die Situation angespannt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Kammerberg möchte die Lage des Gegners ausnutzen und seine Erfolgsgeschichte nach der Winterpause weiterschreiben. Die Koston-Elf holte zwölf Punkte aus fünf Spielen, was nur Spitzenreiter Feldmoching toppt. Gegen jene Feldmochinger kassierten die Kammerberger ihre einzige Schlappe. Dabei soll es vorerst bleiben, zumal die Spielvereinigung mit Günzlhofen noch eine offene Rechnung hat. „Wir haben im Hinspiel 0:2 verloren und waren auch diese zwei Tore schlechter“, erinnert sich Koston. Und weiter: „Wir stellen uns wieder auf ein laufintensives und zweikampfbetontes Spiel ein.“

Nur Daniel Seybold (beruflich verhindert) wird sicher nicht mit nach Günzlhofen reisen. Hinter Patrick Sturm steht ein Fragezeichen. Koston hat also die Qual der Wahl und deutet an, dass es trotz des 2:1-Erfolgs am vergangenen Wochenende gegen Untermenzing Wechsel geben könnte. „Wir haben einen großen Kader und müssen hin und wieder switchen. Alle Spieler sollen zu ihren Einsätzen kommen“, so der Coach. Der Trainer möchte so Unzufriedenheit verhindern, denn die ist Gift in jeder Kabine. Spielen die Kammerberger weiterhin so erfolgreich, hat er alle Argumente auf seiner Seite. (stm)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.