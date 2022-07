SpVgg Zolling: Herren 40 verpassen als Aufsteiger knapp die Meisterschaft

Von: Nico Bauer

Teilen

Wurden als Aufsteiger direkt Vizemeister: Die Zollinger Herren 40 um (v.l.) Jan Prihoda, Marcus Lehner, Peter Bauer, Alexander Keil, Christian Sorg, Markus Staringer, Michael Sorg und Jiri Spousta. © Lehmann

Als Aufsteiger spielten die Herren 40 der SpVgg Zolling eine starke Saison in der Bayernliga - trotz des unglücklichen Saisonendes ein Grund stolz zu sein.

Zolling – Am Ende fehlte nur ein Match zum großen Wurf. Mit einem minimalen Vorsprung haben sich die Tennisherren 40 des TC Grün-Weiß Gräfelfing die Meisterschaft gesichert. Zollings Herren 40 haben den Durchmarsch von der Landes- in die Regionalliga verpasst – wollen im nächsten Jahr aber wieder angreifen.

Vor dem letzten Spieltag hatten die Zollinger zwei Matches Rückstand auf den Tabellenführer Grün-Weiß Gräfelfing, der unbedingt nach oben möchte und am ersten Spieltag gegen den Aufsteiger verloren hatte. Nach einem hartnäckigen Fernduell über die ganze Saison hatte Gräfelfing vor der finalen Runde zwei Matches Vorsprung. Dass es noch einmal so eng wurde, grenzt an eine Sensation.

Eigentlich war zu erwarten, dass Gräfelfing mit 9:0 gegen den Tabellenletzten Münchner Sportclub gewinnt und Zolling gegen Feldafing nicht allzu hoch siegt. Das 9:0 hatte in Zolling niemand erwartet. Parallel gewannen die Gräfelfinger mit 8:1. Beide Spitzenteams bekamen die Doppel dann kampflos. Letztlich war der Unterschied doch deutlicher, weil Gräfelfing sich ein 7:2 hätte leisten können. Dann hätten die gespielten Sätze gezählt – und da hatte der Tabellenführer einen kleinen Vorsprung.

„Natürlich ist dieses Saisonende schon sehr unglücklich“, sagte der Zollinger Tennischef Marcus Lehner, „aber die anderen Spitzenmannschaften Gräfelfing und Burghausen waren konstant gut und gleichwertig aufgestellt. Für uns als Aufsteiger ist der zweite Platz schon ein großer Erfolg.“ Lehner macht aber auch deutlich, dass man nächstes Jahr wieder angreifen werde und dann können weitere Spieler von den Herren 30 in der höheren Altersklasse eingesetzt werden.

SpVgg Zolling - TSV Feldafing 9:0 (6:0)

Einzel: Markus Staringer - Martin Grund 6:3, 6:4; Alexander Keil - Robin Graf Douglas Aufgabe Graf Douglas; Robert Faulent - Michael Strauss 6:2, 6:0; Peter Bauer - Thorsten Wilharm 6:2, 6:1; Marcus Lehner - Michael Bischeltsrieder Aufgabe Bischeltsrieder; Michael Sorg - Christian Gnam 6:2, 6:4. Doppel (nicht gespielt): 3:0 für Zolling.