SpVgg Zolling: Herren schaffen den Klassenerhalt und freuen sich auf das Derby gegen Freising

Von: Nico Bauer

Teilen

Hochkonzentriert beim Saisonfinale: Zollings Votjech Mares konnte sein Einzel gewinnen. © michalek

Die Herren der SpVgg Zolling hatten am letzten Spieltag der Landesliga alles in der eigenen Hand - der erreichte Klassenerhalt machte die Niederlage unvergessen.

Zolling – Die Tennisherren der SpVgg Zolling haben es geschafft und als Drittletzter der Landesliga 2 die Klasse gehalten. 4:10 Punkte reichten dem Aufsteiger, weil man gegenüber dem ESV München ein deutlich besseres Matchverhältnis hat.

Die Zollinger hatten am letzten Spieltag die Chance, den Verbleib in der Liga mit einem Sieg gegen den TC Blutenburg München selbst klarzumachen. Nach den Einzeln stand es 3:3 – und dann sah es zwischenzeitlich richtig gut aus. Die Sorg-Brüder gewannen schnell ein Doppel, so brauchte die SpVgg noch einen Sieg in zwei Matchtiebreaks – aber das gelang nicht. Vojtech Mares und Karim Bensaada fehlten nur zwei Punkte zum Zollinger Gesamtsieg.

Letztlich war die unglückliche Niederlage aber kein Beinbruch, weil der Vorletzte ESV München wie erwartet chancenlos mit 1:8 dem Tabellenführer Garching unterlag. Damit war der drittletzte Platz und der Verbleib in der Landesliga 2 gesichert.

Jetzt können sich die Herren der SpVgg Zolling auf ein besonderes Spiel freuen: Nächste Saison bestreitet man in der Landesliga 2 den Derbykracher gegen den TC Rot-Weiß Freising, der nach zwei Jahren ohne Niederlage nun auch auf der bayerischen Tennisebene angekommen ist.

SpVgg Zolling - TC Blutenburg München 4:5 (3:3)

Einzel: Jan Prihoda – Julian Auktor 6:7, 6:2, 10:3; Vojtech Mares – Zakaria Brahim 7:5, 6:4; Philip Weisshuhn – Björn Hurtze 1:6, 0:6; Karim Bensaada – Valentin Wressnig 4:3 Aufgabe Wressnig; Michael Sorg – Niklas Keck 1:6, 1:6; Franz Hanrieder – Moritz Müller 1:6, 1:6. Doppel: Prihoda/Weisshuhn – Auktor/Kurtze 4:6, 7:5, 4:10; Mares/Bensaada – Brahim/Keck 0:6, 6:4, 8:10; C. Sorg/M. Sorg – Eylert/Müller 6:1, 6:1 nb.