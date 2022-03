SpVgg Zolling nach klarem Hinrunden-Sieg gegen FC Moosburg nun im Abstiegskampf

Der FC Moosburg (blau) geht als Favorit in die Partie gegen die SpVgg Zolling. © Michalek/SV-Kollmannsberger

In der Hinrunde gewann die SpVgg Zolling noch locker gegen den FC Moosburg. Inzwischen müssen die Zollinger in der Tabelle aber nach untern schauen.

Moosburg/Zolling – 3:0! Die Hinrundenpartie gegen den FC Moosburg Mitte August war eine klare Angelegenheit für die Fußballer der SpVgg Zolling, die damals noch mit einer starken Serie in die Kreisklassen-Saison starteten. Beim Rückspiel am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) in Moosburg sehen die Vorzeichen anders aus: „Wir sind nun mitten im Abstiegskampf.

Das hätten wir nicht gedacht, aber wir müssen das jetzt einfach annehmen“, betont Zollings Coach Christian Kessler.

Sein Team hatte in der Defensive zuletzt solide gestanden, allerdings ist die Truppe immer noch von vielen Ausfällen und der von Corona geprägten Vorbereitung gebeutelt. Jetzt steht die SpVgg auf Rang neun – nur zwei Punkte vor den Relegationsplätzen – und braucht die Punkte gegen Moosburg, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Nach oben statt nach unten schielen die Moosburger Fußballer. Trainer Mario Sinicki bestätigt seinen Kickern eine ansteigende Formkurve: „Gegen Vötting hätten wir einen Sieg verdient gehabt. Die haben kaum etwas nach vorne unternommen.“ Zolling werde ähnlich abwartend agieren: „Sie werden übers Körperliche kommen und kontern.“ Sinicki ist optimistisch, die Partie gegen die Ampertaler dominieren zu können, allerdings plagen auch ihn Personalsorgen: Mihai-Razvan Ráducanu und Janis Reinelt fallen aus, zudem gibt’s beim FCM zwei Corona-Verdachtsfälle. seb