SpVgg Zolling: Sieg im Spitzenspiel – Aufstieg der Herren 50 rückt in greifbare Nähe

Zollinger dominieren beim Noch-Spitzenreiter

Die SpVgg Zolling verschafft sich durch einen Sieg im Topspiel die Pole-Position im Kampf um den Aufstieg. Ein Erfolg im letzten Saisonspiel dürfte nur noch Formsache sein.

Zolling – Zu 99 Prozent ist der Aufstieg geschafft. Die Herren 50 der SpVgg Zolling haben ihr Endspiel souverän gewonnen und brauchen nun nur noch einen Sieg im Nachholspiel. Beim 6:3 (5:1) gegen Noch-Tabellenführer TC Neustadt sahen die Zuschauer einen Klassenunterschied.

Die Zollinger wussten nach der knappen Niederlage beim Dritten Traunreut, dass dieses Ergebnis der Premiumaufstellung des Gegners geschuldet war. Neustadt spielte zuletzt schon in der besten Besetzung und konnte für das Meisterschaftsendspiel nichts nachlegen. Deshalb freute man sich nun auf das „Spiel des Jahres“.

SpVgg Zolling hat das bessere Matchverhältnis gegenüber Neustadt

Das war auch nach den Einzeln schon erledigt. 5:1 stand es für die Zollinger, die bei ihren glatten Zweisatz-Siegen nie in Gefahr gerieten. Man konnte sich angesichts angeschlagener Spieler sogar den Luxus leisten, zwei Doppel kampflos abzugeben. Die beiden Sorg-Brüder laborierten an leichten Verletzungen – und an diesem extremen Hitzetag wollte man nichts riskieren.

In der Tabelle ist Neustadt mit seinen 12:2 Punkten nur noch eine Art „Statthalter“ vor Zolling, das mit einem Spiel weniger 10:2 Zähler hat. Da die SpVgg über das deutlich bessere Matchverhältnis verfügt, reicht ein Sieg beim TC Lamer Winkel – egal in welcher Höhe. Dieser Erfolg beim Tabellenfünften im Nachholspiel dürfte eigentlich nur eine Formalität sein, wenn sich die Zollinger nicht selbst stoppen.

Die beiden Topspieler Robert Faulent und Alex Keil haben eine Bilanz von 6:0 Einzeln und sind eigentlich unschlagbar. Auch die Nummer vier Peter Bauer (5:1 Einzel) und der meist an sechs spielende Michael Sorg (6:0 Einzel) sind sichere Punktekandidaten. Zolling muss also nun nur noch seriös antreten – und hat so die Riesenchance, den Aufstieg fix machen.

SpVgg Zolling – TC Neustadt 6:3 (5:1)

Einzel: Robert Faulent – Dieter Krückl 7:5, 6:2; Alexander Keil – Georg Deml 6:0, 6:0; Franz Hanrieder – Martin Gruber 1:6, 0:6; Peter Bauer – Peter Müller 6:2, 6:0; Andreas Walderbach – Christian Blaschko 6:3, 6:2; Michael Sorg – Artur Pöppel 6:2, 6:1.

Doppel: Keil/Bauer – Krückl/Deml 6:1, 6:2; Faulent/C. Sorg – Blascko/Pöppel Aufgabe Zolling; Hanrieder/M. Sorg – Gruber/Weimann Aufgabe Zolling. nb

