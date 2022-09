„Auf Augenhöhe“: Überflieger-Duell zwischen Zolling und Mauern

Christian Harag war überrascht vom starken Start der SpVgg Mauern. © jfu

Am Freitag treffen um 19 Uhr „Am Amperkanal“ die zwei Überflieger der ersten drei Spieltage aufeinander.

Zolling – Die gastgebende SpVgg Zolling und Aufsteiger SpVgg Mauern starteten makellos mit drei Siegen in die Spielzeit 22/23. Mittlerweile haben sich die Wege getrennt. Die Gastgeber schwimmen weiter auf der Erfolgswelle, haben vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto und belegen etwas überraschend den zweiten Tabellenplatz.

Zuletzt feierte das Team von Trainer Christian Harag bei Vatanspor Freising einen hart erkämpften 3:1-Arbeitssieg. „Die erste Halbzeit waren wir nicht gut, da waren wir fahrig, spielten schlechte Pässe, hatten viele Ballverluste und haben kein Mittel gegen fleißige Gegner gefunden“, analysierte ein unzufriedener Harag. Mann des Tages beim Auswärtssieg war Zollings Stürmer Andreas Kreitmeier, der in der zweiten Halbzeit die Partie mit einem lupenreinen Hattrick (62./75./87.) praktisch im Alleingang drehte und dafür sorgte, dass die Ampertaler weiter ohne Niederlage dastehen.

Das soll auch am Freitag so bleiben. Zollings Trainer war überrascht, wie stark Mauern gestartet war, freut sich aber auf das Heimspiel gegen den Tabellenfünften. „Ich sehe uns nicht in der Favoritenrolle. Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ungefähr auf Augenhöhe sind.“ Die Spielvereinigung kassierte zuletzt zwei Heimniederlagen am Stück. Während es beim 3:4 gegen Marzling noch knapp zuging, war der Aufsteiger beim 1:5 gegen den FC Moosburg chancenlos. Das lag zum einen an der dominanten Spielweise des Tabellenführers, zum anderen aber auch am arg dezimierten Kader. Der könnte auch ein Problem für das Duell in Zolling werden. Laut Co-Trainer Johannes Pollhammer werden am Freitag noch einige Urlauber fehlen und bei den Verletzten müsse man abwarten, ob es für einen Einsatz schon reicht. Für Pollhammer, der auch in der kommenden Woche Cheftrainer Georg Pfüller vertreten wird, ist aber jetzt schon klar: „Das wird kein einfaches Spiel werden.“ (jfu)