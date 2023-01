Stadt Freising und Fußballfunktionäre beraten über Platzproblem: Ein neues Großfeld für alle soll her

Mehr Flutlichtanlagen als kurzfristige Lösung – Clubs betonen Dringlichkeit

Die Stadt Freising lud die Funktionäre der Fußballvereine zu einem Roundtable ein. Hauptthema war das – laut der Verantwortlichen – dringend nötige neue Großfeld für alle.

Freising – Auf Einladung des Stadtverbands für Sport und des Sportamts trafen sich die Verantwortlichen der Freisinger Fußballclubs zu einem runden Tisch. Das Thema: Die Planung und der Bau eines neuen Großfelds. Die zwei wichtigsten Ergebnisse des Gedankenaustauschs: Ein weiteres Großfeld, das von allen Vereinen genutzt werden kann, ist zwingend nötig. Um rasch Abhilfe zu schaffen, wären die Vereine froh, wenn jeder mit der Unterstützung der Stadt eine weitere Flutlichtanlage installieren könnte.

Auf Dauer fehlen zwei Großfelder

Bis auf Vatanspor Freising waren alle Vereine aus der Domstadt – also der SEF, SC Freising, SV Vötting, SV Pulling, BC Attaching und die SG Eichenfeld – mit mehreren Verantwortlichen zum Roundtable gekommen. Sebastian Wanzke, Vorsitzender des Stadtverbands für Sport, bedankte sich für das Interesse und freute sich, dass neben Sportamtschef Karl-Heinz Wimmer auch Planungsreferent Hans Hölzl und Sportreferent Jürgen Mieskes an diesem wichtigen Treffen teilnahmen. „Es geht uns darum, dass wir mit vielen Gerüchten aufräumen und alle auf den aktuellen Stand bringen, was die Planungen eines neuen Großfelds betrifft“, sagte Wanzke. Mieskes fügte hinzu: „Wir sind momentan dran, den richtigen Standort finden.“ Zur Erinnerung: Im aufwändig gestalteten Sportentwicklungsplan hieß es 2019, dass auf Dauer im Stadtgebiet zweieinhalb Großfelder fehlen, in erster Linie auf der linken Isarseite.

Die Stadtverwaltung sei deshalb auf die Suche nach möglichen Standorten gegangen, informierte Wimmer. Drei bis vier Standorte habe man nun als eventuell geeignet ausgemacht. „Alle haben Vor- und Nachteile“, betonte der Sportamtschef. Und weiter: „Alle infrage kommenden Grundstücke sind nicht im Besitz der Stadt Freising.“ Ein neuer Fußballplatz werde auf gar keinen Fall exklusiv für einen der Vereine gebaut, sondern müsse allen zur Verfügung stehen, so Wimmer. Das stieß bei den Vereinsvertretern auf Zustimmung. Die wären schon mit einem Trainingsplatz zufrieden – am liebsten ein Kunstrasen. Um in die konkrete Planungsphase einzutreten, wird das Sportamt in den nächsten Tagen einen Fragebogen an die Clubs verschicken, in dem sie ihren Bedarf, ihre Vorstellungen und ihre Wünsche für ein neues Großfeld eintragen sollen. Auf dieser Grundlage will das Sportamt dann klären, welcher Standort infrage kommt und der Politik Vorschläge unterbreiten. „Dann müssen Hans Hölz und ich unsere anderen 38 Stadtratskollegen davon überzeugen, dass Freising ein neues Großfeld benötigt“, sagte Sportreferent Mieskes.

Planungsreferent Hölzl machte den Fußballvereinen nicht allzu große Hoffnungen, dass mit dem Bau schon bald zu rechnen sei. Mit einer konkreten Planung rechnet Hölz wohl erst in fünf Jahren.

Mehr Flutlichtanlagen als kurzfristige Lösung?

Die derzeit wohl größte Hürde ist allerdings die Finanzsituation der Stadt Freising. In diesem Zusammenhang gab sich der Sportreferent jedoch optimistisch: „Das Problem wird sich lösen lassen. Die Finanzsituation der Stadt wird sich sicherlich wieder verbessern.“ Eigentlich bräuchten sie sofort eine Verbesserung, weil die Kapazitäten der Vereine erschöpft seien, so die Verantwortlichen unisono. „Wir stehen kurz davor, dass wir nicht mehr alle Kinder aufnehmen können, die bei uns Fußball spielen wollen“, zeigte Markus Schappert, Vorsitzender des SC Vötting, auf.

Beim runden Tisch entwickelten die Vereinsvertreter daher die Idee einer kurzfristigen Lösung: Ein Hauptproblem bestehe vor allem darin, dass weitere Flutlichtanlagen fehlen, um am Abend alle zur Verfügung stehen Fußballfelder nutzen zu können. Dem Gedanken, mit dem Training schon am frühen Nachmittag zu beginnen, erteilten die Fußballer eine klare Absage. Die Kinder seien am Nachmittag entweder noch in der Schule und im Hort. Vor allem hätten die Trainer da noch keine Zeit. Eine schnelle Hilfe könnten weitere Flutlichtanlagen sein, sind die Fußballfunktionäre überzeugt. Der Knackpunkt: Diese kosten viel Geld, und das fehlt den Vereinen momentan. Die Vereinsvertreter könnten sich vorstellen, dass entweder die Stadt solche Flutlichtanlagen errichtet oder die Clubs mit entsprechenden Zuschüssen unterstützt. Sportreferent Mieskes zog folgendes Fazit: „Ich werde also mitnehmen, dass der dringende Bedarf eines weiteren Großfeldes vorhanden ist und der Bau von neuen Flutlichtanlagen eine kurzfristige Lösung sein kann.“ VON PETER SPANRAD

